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الأربعاء 24 مارس 2021 الموافق 11 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

تدريب لتشغيل أجهزة معمل التحكم في ملوثات السيارات بجامعة حلوان

الأربعاء 24/مارس/2021 - 02:42 م
جريدة الدستور
إسراء جمال
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انطلقت فعاليات البرنامج التدريبي لتشغيل واستخدام أجهزة معمل التحكم فى الملوثات المنبعثة من السيارات بكلية التكنولوجيا والتعليم بجامعة حلوان، تحت رعاية الدكتور ماجد نجم، رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور إبراهيم لطفي محمد، عميد الكلية ومدير المشروع.

وقام بالتدريب في المشروع الدكتور صبري رمضان علام، الأستاذ بقسم تكنولوجيا السيارات والجرارات ووكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، في حضور ممثل الشركة الموردة للأجهزة مع الحرص على الالتزام بالإجراءات الاحترازية التي تتخذها الجامعة من الحرص على ارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي.

وأوضح الدكتور ماجد نجم، أن البرامج التدريبية التى تقدمها الجامعة تهدف إلى تنمية المهارات ومواكبة التقدم التكنولوجى الذى تشهده البلاد، وكذا النهوض بالعملية التعليمية، حيث تحرص الجامعة دوما على تطوير مهارات وقدرات أعضاء هيئة التدريس بما يحقق التنافسية المحلية والدولية، وتقديم كل ما يتوافق مع المتطلبات الحديثة لمواكبةتطورات العصر السريعة.

وأشار الدكتور إبراهيم لطفي، إلى أن البرنامج التدريبي من العناصر الهامة في عملية التطوير المنشودة بالكلية للارتقاء بالباحثين وأعضاء هيئة التدريس، ويهدف البرنامج إلى تدريب أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة على تشغيل أجهزة المعمل المختلفة طبقًا لمعايير السلامة والصحة المهنية، وإجراء الاختبارات والتجارب اللازمة، موضحا أن البرنامج التدريبي ممول من الخطة الاستراتيجية الثالثة للجامعة لتطوير البنية التحتية للكلية.

ويهدف البرامج إلى تدريب أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة علي:

1- اختبار وفحص سلامة الأجهزة الموردة للكلية والتأكد من مطابقتها للمواصفات المطلوبة.

2- التدريب الميدانى للسادة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم على معايرة الاجهزة واستخدامها.
يخدم المعمل التحكم فى الملوثات كل من الفئات الآتية:

1- الطلاب والباحثين في مجال التحكم فى الملوثات والضوضاء بجميع كليات جامعة حلوان والجامعات المصرية.
2- المجتمع والشركات الصناعية المحيطة بالكلية عن طريق تقديم الاستشارات الفنية.
3- العاملين فى وزارتي الداخلية والبيئة.
4- المجتمع المحيط بالكلية عن طريق المسح البيئي للمنطقة المحيطة وتقديم الحلول المقترحة للسلطات المختصة لتصحيح الوضع عند الحاجة.
5- زيادة الوعي البيئي لدى العاملين بالكلية والمجتمع المحيط بها.

حضر التدريب الميداني 10 سيارات متنوعة من حيث الفئة والنوعية، ومن قسم تكنولوجيا السيارات الأستاذ الدكتور إبراهيم لطفي محمد، عميد الكلية ومدير المشروع، الأستاذ الدكتور صبري رمضان علام، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع والقائم على التدريب، الدكتور ياسر فتوح عبد الحليم، الدكتور محمد عبده عبدالسلام، المهندس سيد سعد محمد، المهندس أحمد محمد عبدالعال، المهندس رجب عطية سيد، المهندس محمود سعيد محمد، كما حضر أيضًا عدد كبير من طلاب الفرق النهائية وبعض الفنيين والإداريين بالكلية.


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