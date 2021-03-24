أمين عام الناتو ووزير الخارجية الأمريكي يبحثان تعزيز الروابط عبر الأطلسي

التقى الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرغ مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن لمناقشة مسألة "تعزيز الروابط عبر الأطلسي".جرى اللقاء قبل بدء الاجتماع الوزاري لدول حلف الناتو، حيث أدارت الحديث بين ستولتنبرغ وبلينكن الدكتورة روزا بلفور مديرة كارنيغي أوروبا.واستشهد ستولتنبرغ بتحديات مثل الإرهاب والهجمات الإلكترونية وصعود الصين، حيث حث دول الحلفاء على التعاون والعمل معًا بشكل وثيق، مشيرًا إلى أنه لا يوجد حليف ولا قارة يمكنها التعامل مع هذه التحديات بمفردها.وقال ستولتنبرغ: "نحن بحاجة إلى أوروبا وأمريكا الشمالية معًا.... أعتقد أن لدينا الآن فرصة فريدة لتقوية روابطنا عبر الأطلسي، لفتح فصل جديد في العلاقة بين أمريكا الشمالية وأوروبا.وأصبح لدينا إدارة جديدة في الولايات المتحدة، وقد نقل الرئيس بايدن بوضوح رسالة مفادها ضرورة إعادة بناء التحالفات وتعزيز الروابط بين أمريكا الشمالية وأوروبا. كما نعلم أن وحدتنا تنبع من التزامنا بحماية بعضنا البعض والدفاع عنها".وأضاف أن تقوية أساليب الردع والدفاع من خلال استخدام المزيد من الموارد المالية المشتركة من أهم الطرق لتعزيز وحدة دول الحلف لإثبات امكانية نجاحهم في العمل معًا.وأشار إلى أن مبادرة 2030 تدور حول توسيع الأجندة الأمنية، فضلًا عن أهمية التحلي بالمرونة والتأكد من أن دول الحلف تمتلك بنية تحتية موثوقة وشبكات طاقة واتصالات وشبكات الجيل الخامس والتكنولوجيا للتأكد من الحفاظ على التفوق التكنولوجي.