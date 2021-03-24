رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 24 مارس 2021 الموافق 11 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أمين عام الناتو ووزير الخارجية الأمريكي يبحثان تعزيز الروابط عبر الأطلسي

الأربعاء 24/مارس/2021 - 02:42 م
جريدة الدستور
أ ش أ
طباعة
التقى الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرغ مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن لمناقشة مسألة "تعزيز الروابط عبر الأطلسي".

جرى اللقاء قبل بدء الاجتماع الوزاري لدول حلف الناتو، حيث أدارت الحديث بين ستولتنبرغ وبلينكن الدكتورة روزا بلفور مديرة كارنيغي أوروبا.

واستشهد ستولتنبرغ بتحديات مثل الإرهاب والهجمات الإلكترونية وصعود الصين، حيث حث دول الحلفاء على التعاون والعمل معًا بشكل وثيق، مشيرًا إلى أنه لا يوجد حليف ولا قارة يمكنها التعامل مع هذه التحديات بمفردها.

وقال ستولتنبرغ: "نحن بحاجة إلى أوروبا وأمريكا الشمالية معًا.... أعتقد أن لدينا الآن فرصة فريدة لتقوية روابطنا عبر الأطلسي، لفتح فصل جديد في العلاقة بين أمريكا الشمالية وأوروبا.

وأصبح لدينا إدارة جديدة في الولايات المتحدة، وقد نقل الرئيس بايدن بوضوح رسالة مفادها ضرورة إعادة بناء التحالفات وتعزيز الروابط بين أمريكا الشمالية وأوروبا. كما نعلم أن وحدتنا تنبع من التزامنا بحماية بعضنا البعض والدفاع عنها".

وأضاف أن تقوية أساليب الردع والدفاع من خلال استخدام المزيد من الموارد المالية المشتركة من أهم الطرق لتعزيز وحدة دول الحلف لإثبات امكانية نجاحهم في العمل معًا.

وأشار إلى أن مبادرة 2030 تدور حول توسيع الأجندة الأمنية، فضلًا عن أهمية التحلي بالمرونة والتأكد من أن دول الحلف تمتلك بنية تحتية موثوقة وشبكات طاقة واتصالات وشبكات الجيل الخامس والتكنولوجيا للتأكد من الحفاظ على التفوق التكنولوجي.

موضوعات متعلقة

مصادر بالتعليم تكشف مفاجأة بشأن امتحانات الصف الثالث الثانوي

حقيقة تسريح العاملين بـ«مصر للطيران» ترشيدًا للنفقات

تعرف على أسعار ياميش رمضان ٢٠٢١

«التعليم»: امتحانات «الترم» الثاني لأولى وثانية ثانوي ورقية


الصور

image description

السيطرة على حريق بعقار في أسيوط دون خسائر بشرية

image description

بأسعار «على قد الأيد».. محلات الوادي الجديد مستعدة لـ رمضان (صور)

image description

3 مشروعات لتطوير المناطق العشوائية والأسواق برأس البر في دمياط

image description

نائب محافظ أسيوط يتفقد مشروعات «حياة كريمة» بدرنكة والغنايم

image description

محافظ أسيوط ووكيل الأوقاف يستعرضان خطة تطوير وإعادة تأهيل المساجد

الأكثر قراءة

المتهمة بخطف طفل من مستشفى أبو الريش: لا تنجب (صور)

حقيقة قيادة مروة السلحدار سفينة قناة السويس الجانحة

موعد إجازة شم النسيم 2021

التعليم تزف بشرى سارة لطلاب الأول والثاني الثانوي

إنفوجراف

image description

لابيد: نتنياهو لايملك 61 مقعد ولن يحكم إسرائيل "العنصريون"

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

image description

«سفاحة الطالبية».. جريمة أثارت الرأى العام

image description

آخر مهلة لتركيب الملصق الإلكتروني (انفوجراف)

نجم الساعة

برعاية مصرية.. انعقاد الجولة الثانية من الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة

منوعات

رابط الاستعلام عن العلاوات الخمس للقطاع الخاص ٢٠٢١ بالتفصيل

علماء يدرسون سلالة جنوب إفريقيا الجديدة من كورونا

الصين تنتج 5 ملايين جرعة يوميا من لقاحات كورونا

اكتشاف سلالة جديد لكورونا في بلجيكا

أيام زمان

كواليس علاقة الفنان صلاح ذو الفقار بالرئيس أنور السادات

«ما بيسمعش الكلام»... قصة منع أحمد رجب من رئاسة تحرير «أخبار اليوم»

بسبب مشاهد الإغراء.. قصة هجوم هند رستم على الفنانات الجدد

«الصدفة وحدها جعلت منى راقصة».. كيف تحولت نجوى فؤاد إلى الرقص؟

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
فى ذكرى رحيل كاهن خدم شعبه بتواضع
منى رجب
عيدك يا أمى.. أجمل أعياد مصر
ثروت الخرباوي
الإخوان ورحلة التيه
ماجد حبته
نتنياهو بالإكراه!
المزيد

الثقافة

مناقشة رواية «مدينة الشمس» لـ مينا ناجي أونلاين

إلغاء احتفالية يوم الكاريكاتير المصري

«مش ذنبك».. عرض مسرحي يواجه التحرش بالجامعة الأمريكية

علاج نفسي لآلام الفقد.. رواية «الزينة» على طاولة بيت فاطم غدًا