حبس 6 متهمين استخدموا حيلة الآثار لسرقة المواطنين في الخليفة

أمرت نيابة المقطم والخليفة الجزئية، اليوم الأربعاء، حبس 6 متهمين بحيازة أسحله خرطوش وكميات من الهيروين وقطعه فرعونيه مقلدة، أربعة أيام على ذمة التحقيقات، والتحفظ على المضبوطات.وكشفت تحقيقات النيابة عن أنه أثناء مرور دوريه أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة الخليفة بمديرية أمن القاهرة لتفقد الحالة الأمنية، تمكنت من ضبط 6 أشخاص، لخمسة منهم معلومات جنائية حال إستقلالهم سيارة، منتهية التراخيص.وتبين حيازتهم فرد خرطوش طلقتان من ذات العيار، طبنجتين صوت كمية من قطع معدنية ذهبية اللون عليها نقوش فرعونية "مقلدة" وكمية من مخدر الهيروين ومبلغ مالى 6 هواتف محمول.بمواجهتهم إعترفوا بتكوينهم تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى فى النصب على المواطنين وإستدراجهم لشراء القطع المعدنية المضبوطة بحوزتهم عقب إيهامهم بأنها قطع أثرية ذهبية.والإستيلاء منهم على مبالغ مالية تحت تهديد السلاح النارى والصوت المضبوطين بحوزتهم،كما أقروا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالى من متحصلات وقائع السرقة وتجارتهم غير المشروعة فى المواد المخدرة، والسيارة لتسهيل تحركاتهم.وتم تحرير محضر بالواقعة، العرض على النيابة التي قررت السابق.