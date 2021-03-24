مصر للطيران تسير 59 رحلة جوية بمطار القاهرة غدا

تسير مصرللطيران بمطار القاهرة الدولي، غدًا الخميس، 59 رحلة جوية بمعدل 37 رحلة دولية إلى كل من بيروت، أكرا، لاجوس، ندجامينا، تونس، أبوجا، الدوحة، أبوظبي، لندن، نيويورك، باريس، موسكو، إسطنبول، دبي، بغداد، البحرين، الخرطوم، عمان، الشارقة، عنتيبي، مسقط، أديس أبابا، جوهانسبرج.كما تسير الشركة 17 رحلة داخلية إلى كل من شرم الشيخ، الغردقة، الأقصر، أسوان ومرسى علم، و5 رحلات شحن جوي، تنقل جميع هذه الرحلات أكثر من 4956 راكب.