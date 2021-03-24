20 مليون لرصف طرق الباجور ومحور موازى لطريق شبين الكوم - قويسنا

عقد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، اجتماعا طارئًا لمناقشة الموقف الحالي لتنفيذ خطة رصف الطرق، للوقوف على نسب التنفيذ ومتابعة آخر المستجدات على أرض الواقع، بحضور المهندس طارق الجزار رئيس الإدارة المركزية للهيئة العامة للطرق والكباري بوسط الدلتا، المهندس محمد عامر مدير عام الهيئة العامة للطرق والكباري بالمنوفية، المستشار الهندسي للمحافظة، مدير عام الإدارة العامة للتخطيط والمتابعة بالديوان العام.وقرر المحافظ دعم قطاع رصف الطرق بمدينة الباجور بـ (20) مليون جنيه، وكلف رئيس المدينة بسرعة إعداد حصر شامل بالشوارع المكتملة المرافق والبدء فى أعمال التنفيذ (رصف - انترلوك).وأكد المحافظ على أنه تم إسناد (9) شوارع بمركز أشمون باعتماد مالي (40 مليون و700 ألف جنيه ) وهى " شارع عبدالمنعم رياض وامتداده بعزبة لمعى بعرض 12 متر وبطول 2،5 كم، وشارع صلاح الدين الشرقى والغربى بعرض 8 متر وبطول 2كم، وشارع الروضة بعرض 10 متر بطول 2كم، وكذا شارع العبور " الشونة القديمة " بعرض 12 متر بطول 1كم، وشارع الثورة بعرض 16 متر بطول 2 كم، والطريق من كوبرى العزباوى مارًا بكوبرى الشنوفي حتى كوبرى شرف بجوار مصرف سبل بعرض 8 متر وبطول 1كم، وشارع السيدة خديجة بعرض 10 متر بطول 1كم، شارع الدائري من ميدان الخالدين حتى كوبرى العزباوى بعرض 10 متر بطول 1كم، شارع الشهداء بعرض 10 متر بطول 1 كم ".ووجه بالبدء فى إنشاء ورصف محور جديد موازى لطريق شبين الكوم – قويسنا يبدأ من إمتداد شارع حضانة الفاروق من أمام المستشفى العسكرى وحتى الطريق 840 بطول 4 كم تقريبًا لربط شبين الكوم بطريق سلكا الدبايبة ببركة السبع وذلك بمبلغ (20) مليون جنيه، كما وجه محافظ المنوفية مسئولى الهيئة العامة للطرق والكبارى بسرعة إسناد الأعمال بالشوارع المتوقفة لشركات أخرى جادة في العمل لتسريع معدلات أداء التنفيذ وضمان الانتهاء منها وفق الخطة الزمنية المقررة لنهو الأعمال حتى يشعر المواطن بما يتم إنجازه من مشروعات على أرض الواقع.