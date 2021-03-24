رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 24 مارس 2021 الموافق 11 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

20 مليون لرصف طرق الباجور ومحور موازى لطريق شبين الكوم - قويسنا

الأربعاء 24/مارس/2021 - 02:37 م
جريدة الدستور
ولاء القاضى
طباعة
عقد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، اجتماعا طارئًا لمناقشة الموقف الحالي لتنفيذ خطة رصف الطرق، للوقوف على نسب التنفيذ ومتابعة آخر المستجدات على أرض الواقع، بحضور المهندس طارق الجزار رئيس الإدارة المركزية للهيئة العامة للطرق والكباري بوسط الدلتا، المهندس محمد عامر مدير عام الهيئة العامة للطرق والكباري بالمنوفية، المستشار الهندسي للمحافظة، مدير عام الإدارة العامة للتخطيط والمتابعة بالديوان العام.

وقرر المحافظ دعم قطاع رصف الطرق بمدينة الباجور بـ (20) مليون جنيه، وكلف رئيس المدينة بسرعة إعداد حصر شامل بالشوارع المكتملة المرافق والبدء فى أعمال التنفيذ (رصف - انترلوك).

وأكد المحافظ على أنه تم إسناد (9) شوارع بمركز أشمون باعتماد مالي (40 مليون و700 ألف جنيه ) وهى " شارع عبدالمنعم رياض وامتداده بعزبة لمعى بعرض 12 متر وبطول 2،5 كم، وشارع صلاح الدين الشرقى والغربى بعرض 8 متر وبطول 2كم، وشارع الروضة بعرض 10 متر بطول 2كم، وكذا شارع العبور " الشونة القديمة " بعرض 12 متر بطول 1كم، وشارع الثورة بعرض 16 متر بطول 2 كم، والطريق من كوبرى العزباوى مارًا بكوبرى الشنوفي حتى كوبرى شرف بجوار مصرف سبل بعرض 8 متر وبطول 1كم، وشارع السيدة خديجة بعرض 10 متر بطول 1كم، شارع الدائري من ميدان الخالدين حتى كوبرى العزباوى بعرض 10 متر بطول 1كم، شارع الشهداء بعرض 10 متر بطول 1 كم ".

ووجه بالبدء فى إنشاء ورصف محور جديد موازى لطريق شبين الكوم – قويسنا يبدأ من إمتداد شارع حضانة الفاروق من أمام المستشفى العسكرى وحتى الطريق 840 بطول 4 كم تقريبًا لربط شبين الكوم بطريق سلكا الدبايبة ببركة السبع وذلك بمبلغ (20) مليون جنيه، كما وجه محافظ المنوفية مسئولى الهيئة العامة للطرق والكبارى بسرعة إسناد الأعمال بالشوارع المتوقفة لشركات أخرى جادة في العمل لتسريع معدلات أداء التنفيذ وضمان الانتهاء منها وفق الخطة الزمنية المقررة لنهو الأعمال حتى يشعر المواطن بما يتم إنجازه من مشروعات على أرض الواقع.

موضوعات متعلقة

مصادر بالتعليم تكشف مفاجأة بشأن امتحانات الصف الثالث الثانوي

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الأربعاء 24-3-2021

حقيقة تسريح العاملين بـ«مصر للطيران» ترشيدًا للنفقات

محمد الباز: عبدالله رشدي «مش داعية».. ولا فرق بينه وبين حنين حسام


الصور

image description

السيطرة على حريق بعقار في أسيوط دون خسائر بشرية

image description

بأسعار «على قد الأيد».. محلات الوادي الجديد مستعدة لـ رمضان (صور)

image description

3 مشروعات لتطوير المناطق العشوائية والأسواق برأس البر في دمياط

image description

نائب محافظ أسيوط يتفقد مشروعات «حياة كريمة» بدرنكة والغنايم

image description

محافظ أسيوط ووكيل الأوقاف يستعرضان خطة تطوير وإعادة تأهيل المساجد

الأكثر قراءة

المتهمة بخطف طفل من مستشفى أبو الريش: لا تنجب (صور)

حقيقة قيادة مروة السلحدار سفينة قناة السويس الجانحة

موعد إجازة شم النسيم 2021

التعليم تزف بشرى سارة لطلاب الأول والثاني الثانوي

إنفوجراف

image description

لابيد: نتنياهو لايملك 61 مقعد ولن يحكم إسرائيل "العنصريون"

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

image description

«سفاحة الطالبية».. جريمة أثارت الرأى العام

image description

آخر مهلة لتركيب الملصق الإلكتروني (انفوجراف)

نجم الساعة

برعاية مصرية.. انعقاد الجولة الثانية من الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة

منوعات

رابط الاستعلام عن العلاوات الخمس للقطاع الخاص ٢٠٢١ بالتفصيل

علماء يدرسون سلالة جنوب إفريقيا الجديدة من كورونا

الصين تنتج 5 ملايين جرعة يوميا من لقاحات كورونا

اكتشاف سلالة جديد لكورونا في بلجيكا

أيام زمان

كواليس علاقة الفنان صلاح ذو الفقار بالرئيس أنور السادات

«ما بيسمعش الكلام»... قصة منع أحمد رجب من رئاسة تحرير «أخبار اليوم»

بسبب مشاهد الإغراء.. قصة هجوم هند رستم على الفنانات الجدد

«الصدفة وحدها جعلت منى راقصة».. كيف تحولت نجوى فؤاد إلى الرقص؟

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
فى ذكرى رحيل كاهن خدم شعبه بتواضع
منى رجب
عيدك يا أمى.. أجمل أعياد مصر
ثروت الخرباوي
الإخوان ورحلة التيه
ماجد حبته
نتنياهو بالإكراه!
المزيد

الثقافة

مناقشة رواية «مدينة الشمس» لـ مينا ناجي أونلاين

إلغاء احتفالية يوم الكاريكاتير المصري

«مش ذنبك».. عرض مسرحي يواجه التحرش بالجامعة الأمريكية

علاج نفسي لآلام الفقد.. رواية «الزينة» على طاولة بيت فاطم غدًا