تفاصيل «الحافز الأخضر» بمبادرة إحلال المركبات

نشرت الجريدة الرسمية اليوم الأربعاء قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بمنح مالكي السيارات المشاركين في مبادرة إحلال المركبات حافزًا ماليًا يسمى "الحافز الأخضر" مقابل إحلال مركباتهم القديمة بأخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعي.نص القرار على أن تكون قيمة الحافز 20% من قيمة السيارة الجديدة بحد أقصى 45 ألف جنيه بالنسبة لسيارات الأجرة (التاكسي)، و25% من قيمة السيارة الجديدة بحد أقصى 65 ألف جنيه بالنسبة لسيارات الميكروباص، و10% من قيمة السيارة الجديدة بحد أقصى 22 ألف جنيه بالنسبة لسيارات الملائكي.كما نص القرار على أن يكون منح الحافز على مراحل طبقًا للبرنامج الزمني الذي تضعه وزارة المالية بالتنسيق مع وزارتي الداخلية والبترول والثروة المعدنية.وبحسب القرار، تتولى وزارة المالية عبر صندوق تمويل شراء بعض مركبات النقل السريع اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ مبادرة إحلال السيارات وذلك وفق البروتوكول الذي يبرمه الصندوق مع وزارة الداخلية والبنوك المُقرِضة وشركات السيارات وشركات التأمين المعنية.وتضمن القرار شروط التمتع بالحافز الأخضر، حيث يجب تسليم السيارة القديمة إلى وزارة المالية "صندوق تمويل شراء بعض مركبات النقل السريع" باتخاذ الإجراءات اللازمة لتخريدها، وأن يتعهد مالك السيارة القديمة بالالتزام بشروط القرض والبيع حال تمويل شراء السيارة الجديدة بطريق القرض.ويُشتَرَط كذلك أن يتقدم مالك السيارة القديمة سواء كانت سيارة الأجرة (تاكسي) أو سيارة ميكروباص تعمل بالأجرة بإقرارٍ رسمي يتعهد فيه بعدم استعمال السيارة البديلة في غير الغرض المرخص به قبل مُضِي مدة القرض الممنوح، كما يُشتَرَط أن تكون السيارة البديلة جديدة ومُستوفاة نسبة التصنيع المحلي المُحدَدة من الهيئة العامة للتنمية الصناعية وتعمل بالغاز الطبيعي.