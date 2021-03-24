رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 24 مارس 2021 الموافق 11 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

تفاصيل «الحافز الأخضر» بمبادرة إحلال المركبات

الأربعاء 24/مارس/2021 - 03:36 م
جريدة الدستور
أ ش أ
طباعة
نشرت الجريدة الرسمية اليوم الأربعاء قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بمنح مالكي السيارات المشاركين في مبادرة إحلال المركبات حافزًا ماليًا يسمى "الحافز الأخضر" مقابل إحلال مركباتهم القديمة بأخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعي.

نص القرار على أن تكون قيمة الحافز 20% من قيمة السيارة الجديدة بحد أقصى 45 ألف جنيه بالنسبة لسيارات الأجرة (التاكسي)، و25% من قيمة السيارة الجديدة بحد أقصى 65 ألف جنيه بالنسبة لسيارات الميكروباص، و10% من قيمة السيارة الجديدة بحد أقصى 22 ألف جنيه بالنسبة لسيارات الملائكي.

كما نص القرار على أن يكون منح الحافز على مراحل طبقًا للبرنامج الزمني الذي تضعه وزارة المالية بالتنسيق مع وزارتي الداخلية والبترول والثروة المعدنية.

وبحسب القرار، تتولى وزارة المالية عبر صندوق تمويل شراء بعض مركبات النقل السريع اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ مبادرة إحلال السيارات وذلك وفق البروتوكول الذي يبرمه الصندوق مع وزارة الداخلية والبنوك المُقرِضة وشركات السيارات وشركات التأمين المعنية.

وتضمن القرار شروط التمتع بالحافز الأخضر، حيث يجب تسليم السيارة القديمة إلى وزارة المالية "صندوق تمويل شراء بعض مركبات النقل السريع" باتخاذ الإجراءات اللازمة لتخريدها، وأن يتعهد مالك السيارة القديمة بالالتزام بشروط القرض والبيع حال تمويل شراء السيارة الجديدة بطريق القرض.

ويُشتَرَط كذلك أن يتقدم مالك السيارة القديمة سواء كانت سيارة الأجرة (تاكسي) أو سيارة ميكروباص تعمل بالأجرة بإقرارٍ رسمي يتعهد فيه بعدم استعمال السيارة البديلة في غير الغرض المرخص به قبل مُضِي مدة القرض الممنوح، كما يُشتَرَط أن تكون السيارة البديلة جديدة ومُستوفاة نسبة التصنيع المحلي المُحدَدة من الهيئة العامة للتنمية الصناعية وتعمل بالغاز الطبيعي.

موضوعات متعلقة

تعرف على أسعار ياميش رمضان ٢٠٢١

موعد امتحان شهر مارس اولي ثانوي 2021

بورصة أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 24-3-2021

عودة حركة الملاحة بـ قناة السويس


الصور

image description

السيطرة على حريق بعقار في أسيوط دون خسائر بشرية

image description

3 مشروعات لتطوير المناطق العشوائية والأسواق برأس البر في دمياط

image description

نائب محافظ أسيوط يتفقد مشروعات «حياة كريمة» بدرنكة والغنايم

image description

محافظ أسيوط ووكيل الأوقاف يستعرضان خطة تطوير وإعادة تأهيل المساجد

image description

بدء التسجيل في المنح الدراسية المقدمة من هيئة الفولبرايت بجامعة أسيوط

الأكثر قراءة

المتهمة بخطف طفل من مستشفى أبو الريش: لا تنجب (صور)

حقيقة قيادة مروة السلحدار سفينة قناة السويس الجائحة

موعد إجازة شم النسيم 2021

التعليم تزف بشرى سارة لطلاب الأول والثاني الثانوي

إنفوجراف

image description

لابيد: نتنياهو لايملك 61 مقعد ولن يحكم إسرائيل "العنصريون"

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

image description

«سفاحة الطالبية».. جريمة أثارت الرأى العام

image description

آخر مهلة لتركيب الملصق الإلكتروني (انفوجراف)

نجم الساعة

برعاية مصرية.. انعقاد الجولة الثانية من الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة

منوعات

علماء يدرسون سلالة جنوب إفريقيا الجديدة من كورونا

الصين تنتج 5 ملايين جرعة يوميا من لقاحات كورونا

اكتشاف سلالة جديد لكورونا في بلجيكا

استطلاع: 7 من كل 10 كوريين جنوبيين لديهم النية في تلقي لقاح كورونا

أيام زمان

كواليس علاقة الفنان صلاح ذو الفقار بالرئيس أنور السادات

«ما بيسمعش الكلام»... قصة منع أحمد رجب من رئاسة تحرير «أخبار اليوم»

بسبب مشاهد الإغراء.. قصة هجوم هند رستم على الفنانات الجدد

«الصدفة وحدها جعلت منى راقصة».. كيف تحولت نجوى فؤاد إلى الرقص؟

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
فى ذكرى رحيل كاهن خدم شعبه بتواضع
منى رجب
عيدك يا أمى.. أجمل أعياد مصر
ثروت الخرباوي
الإخوان ورحلة التيه
ماجد حبته
نتنياهو بالإكراه!
المزيد

الثقافة

إلغاء احتفالية يوم الكاريكاتير المصري

«مش ذنبك».. عرض مسرحي يواجه التحرش بالجامعة الأمريكية

علاج نفسي لآلام الفقد.. رواية «الزينة» على طاولة بيت فاطم غدًا

ورش فانوس وزينة رمضان لإحياء التراث في متحف الطفل