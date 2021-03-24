«تشريعية النواب» توافق مبدئيا على عقوبات «ختان الإناث»

وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات فيما يخص تغليظ عقوبة ختان الإناث، وذلك في حضور ممثلي وزارة العدل والمجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للأمومة والطفولة.جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، في ضوء الإحالة من مجلس الشيوخ، والذي وافق على مشروع القانون في جلسة عامة خلال جلسات الأسبوع الجاري.ويأتي الموافقة وسط مطالبات بتخفيف العقوبات المقترحة بمشروع القانون لاعتبار بعض النواب إياها مشددة، لاسيما وأنها ترتبط بالأسر المصرية، مع التأكيد على ضرورة تدشين حملات توعية موسعه حول مخاطر ختان الإناث وتغيير ثقافتهم، وعلى الجانب الأخر شهدت المناقشات المبدئية اعتراض النائب أحمد حمدي عن حزب النور.ويهدف مشروع القانون لمواجهة ظاهرة ختان الإناث، وهي من أبشع الظواهر الاجتماعية، مؤكدا أن جريمة الختان تمثل انتهاك لحرمة الجسد الذي لا يجوز المساس به فى غير دائرة الحق، وهو ما يؤثر سلبا على المقومات الأساسية والأخلاقية التي يقوم بها المجتمع، لافتة إلى أنه يأتي متوافقا مع أحكام الدستور.ويستهدف مشروع القانون المقدم من الحكومة تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، لتقرير عقوبة رادعة حيال جرائم ختان الإناث.