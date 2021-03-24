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الأربعاء 24 مارس 2021 الموافق 11 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«التخطيط»: مليارا جنيه لحل أزمة المرور بالقاهرة خلال عامين

الأربعاء 24/مارس/2021 - 02:46 م
جريدة الدستور
أميرة ممدوح
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كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن تنفيذ عدد من المشروعات لتخفيف الكثافات المرورية وحوادث السير بمحافظة القاهرة بتكلفة قاربت ملياري جنيه خلال العامين الماضيين.

وأوضحت وزارة التخطيط، وفقًا لتقرير حصلت عليه "الدستور"، أن المشروعات شملت تطوير طريق القاهرة السويس من تقاطعه مع الطريق الدائري حتى تقاطعه مع طريق النصر بتكلفة 1.4 مليار جنيه، استكمال الطريق الدائري الأوسطي بطول 22 كم بتكلفة 650 مليون جنيه.

كما شملت المشروعات تطوير طريق التسعين الشمالي بتكلفة 125 مليون جنيه، وتطوير التسعين الجنوبي بتكلفة 95 مليون جنيه، وتطوير محور جمال عبدالناصر بتكلفة 29 مليون جنيه من أجل استيعاب الطاقة المرورية المتزايدة بأحياء التجمع الخامس لما يقرب من 750 ألف نسمة.

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