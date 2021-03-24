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الأربعاء 24 مارس 2021 الموافق 11 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«الصحفيين» تعلن إعادة فتح باب الاشتراك في مشروع العلاج لمدة أسبوع

الأربعاء 24/مارس/2021 - 02:53 م
جريدة الدستور
إسلام نصير
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قرر مجلس نقابة الصحفيين إعادة فتح باب الاشتراك في مشروع العلاج لمدة أسبوع بدون غرامة، اعتبارًا من يوم الخميس الموافق 25 مارس حتى الخميس الموافق 1 أبريل.

وكان مجلس نقابة الصحفيين قرر من قبل إعادة فتح باب الاشتراك في مشروع العلاج لمدة أسبوع، من يوم الأحد الموافق 7 مارس وحتى الأحد الموافق 14 مارس، وذلك بناءً على ما تلقاه نقيب الصحفيين وكل أعضاء مجلس النقابة من طلبات من أعضاء النقابة بإعادة فتح باب الاشتراك في مشروع العلاج مرة أخرى.

ولم تكن تلك هي المرة الأولى التي يتم فيها مد فترة تلقى طلبات الاشتراك بمشروع العلاج، حيث كان مجلس نقابة الصحفيين قد قرر من قبل مد فترة تلقى طلبات الاشتراك في مشروع العلاج حتى نهاية فبراير الماضي.

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