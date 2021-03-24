رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 24 مارس 2021 الموافق 11 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«مرسى مطروح» للمواطنين: هذا أفضل موعد لإلقاء القمامة

الأربعاء 24/مارس/2021 - 02:59 م
جريدة الدستور
ياسمين شعيب
طباعة
أكد رضا جاب الله، رئيس مدينة مرسى مطروح، اليوم الأربعاء، استمرار أعمال رفع القمامة والنظافة العامة اليومية بالأحياء، خلال شهري فبراير ومارس الجاري، حيث تم رفع أكثر من 22 آلاف طن قمامة بمعدات وسيارات مجلس المدينة.

وأوضح جاب الله أنه يتم يوميًا رفع أكثر من 450 طن قمامة من خلال رجال جهاز النظافة والأحياء، مناشدًا المواطنين بإلقاء القمامة في تمام الساعة الثامنة صباحًا ومساءً لرفعها من الشوارع عن طريق سيارات ومعدات جهاز النظافة، وضمان عدم تراكم القمامة بالشوارع والميادين حفاظًا على المظهر الحضاري والسياحي للمدينة.

وأضاف رئيس مدينة مرسى مطروح أنه يتم مواصلة أعمال صيانة الكابلات وكشافات أعمدة الإنارة بطريق القصر عجيبة والمدخل الشرقي للمدينة بعلم الروم والطريق الدولي واستكمال إنارة تجمعات الكميلات، بالإضافة إلى الردود على شكاوى المواطنين بعمل صيانة لأعمدة الإنارة بمناطق علم الروم والأفراد والإمام مالك والعروة وطريق السلوم والخروبة.

وأعلن جاب الله عن رفع كفاءة الميادين التي بها زراعات وقص وتقليم أشجار الزينة بالجزيرة الوسطى بالمدخل الشرقي للمدينة بداية من الكيلو 1 من خلال رجال التشجير.

موضوعات متعلقة

موعد امتحان شهر مارس اولي ثانوي 2021

موعد إجازة شم النسيم 2021

«التعليم»: امتحانات «الترم» الثاني لأولى وثانية ثانوي ورقية

بورصة أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 24-3-2021


الصور

image description

3 مشروعات لتطوير المناطق العشوائية والأسواق برأس البر في دمياط

image description

نائب محافظ أسيوط يتفقد مشروعات «حياة كريمة» بدرنكة والغنايم

image description

محافظ أسيوط ووكيل الأوقاف يستعرضان خطة تطوير وإعادة تأهيل المساجد

image description

بدء التسجيل في المنح الدراسية المقدمة من هيئة الفولبرايت بجامعة أسيوط

image description

تكريم أمهات الشهداء بقصر ثقافة أسيوط احتفالًا بعيد الأم ويوم المرأة

الأكثر قراءة

المتهمة بخطف طفل من مستشفى أبو الريش: لا تنجب (صور)

موعد إجازة شم النسيم 2021

التعليم تزف بشرى سارة لطلاب الأول والثاني الثانوي

حقيقة تسريح العاملين بـ«مصر للطيران» ترشيدًا للنفقات

إنفوجراف

image description

لابيد: نتنياهو لايملك 61 مقعد ولن يحكم إسرائيل "العنصريون"

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

image description

«سفاحة الطالبية».. جريمة أثارت الرأى العام

image description

آخر مهلة لتركيب الملصق الإلكتروني (انفوجراف)

نجم الساعة

برعاية مصرية.. انعقاد الجولة الثانية من الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة

منوعات

علماء يدرسون سلالة جنوب إفريقيا الجديدة من كورونا

الصين تنتج 5 ملايين جرعة يوميا من لقاحات كورونا

اكتشاف سلالة جديد لكورونا في بلجيكا

استطلاع: 7 من كل 10 كوريين جنوبيين لديهم النية في تلقي لقاح كورونا

أيام زمان

كواليس علاقة الفنان صلاح ذو الفقار بالرئيس أنور السادات

«ما بيسمعش الكلام»... قصة منع أحمد رجب من رئاسة تحرير «أخبار اليوم»

بسبب مشاهد الإغراء.. قصة هجوم هند رستم على الفنانات الجدد

«الصدفة وحدها جعلت منى راقصة».. كيف تحولت نجوى فؤاد إلى الرقص؟

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
فى ذكرى رحيل كاهن خدم شعبه بتواضع
منى رجب
عيدك يا أمى.. أجمل أعياد مصر
ثروت الخرباوي
الإخوان ورحلة التيه
ماجد حبته
نتنياهو بالإكراه!
المزيد

الثقافة

علاج نفسي لآلام الفقد.. رواية «الزينة» على طاولة بيت فاطم غدًا

ورش فانوس وزينة رمضان لإحياء التراث في متحف الطفل

استمرار فعاليات «أهل مصر» بقصر الطفل بجاردن سيتى

أين تذهب هذا المساء؟.. نشرة بأهم فعاليات اليوم الثقافية