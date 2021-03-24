«مرسى مطروح» للمواطنين: هذا أفضل موعد لإلقاء القمامة

أكد رضا جاب الله، رئيس مدينة مرسى مطروح، اليوم الأربعاء، استمرار أعمال رفع القمامة والنظافة العامة اليومية بالأحياء، خلال شهري فبراير ومارس الجاري، حيث تم رفع أكثر من 22 آلاف طن قمامة بمعدات وسيارات مجلس المدينة.وأوضح جاب الله أنه يتم يوميًا رفع أكثر من 450 طن قمامة من خلال رجال جهاز النظافة والأحياء، مناشدًا المواطنين بإلقاء القمامة في تمام الساعة الثامنة صباحًا ومساءً لرفعها من الشوارع عن طريق سيارات ومعدات جهاز النظافة، وضمان عدم تراكم القمامة بالشوارع والميادين حفاظًا على المظهر الحضاري والسياحي للمدينة.وأضاف رئيس مدينة مرسى مطروح أنه يتم مواصلة أعمال صيانة الكابلات وكشافات أعمدة الإنارة بطريق القصر عجيبة والمدخل الشرقي للمدينة بعلم الروم والطريق الدولي واستكمال إنارة تجمعات الكميلات، بالإضافة إلى الردود على شكاوى المواطنين بعمل صيانة لأعمدة الإنارة بمناطق علم الروم والأفراد والإمام مالك والعروة وطريق السلوم والخروبة.وأعلن جاب الله عن رفع كفاءة الميادين التي بها زراعات وقص وتقليم أشجار الزينة بالجزيرة الوسطى بالمدخل الشرقي للمدينة بداية من الكيلو 1 من خلال رجال التشجير.