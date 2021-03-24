الخارجية الأمريكية: نأمل بإقامة علاقات «مستقرة» مع روسيا

قال وزير الخارجية الأميركي انتوني بلينكن، اليوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة الامريكية، لن ترغم حلفاءها على الاختيار بين الولايات المتحدة والصين.وأضاف بلينكن، في مؤتمر صحفي أمريكي، نأمل بإقامة علاقات مستقرة مع روسيا، وفق لقناة العربية الإخبارية.وأشار وزير الخارجية الأميركي، أنه يجب أن نتأكد من أن أفغانستان لن تكون أرضا خصبة للإرهابيين، مشيرًا إلى أنه في حال قررت واشنطن مغادرة أفغانستان سيكون ذلك بالتنسيق مع حلفائنا وبقرار مشترك.