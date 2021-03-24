اشتراطات حصول الصبية على التدريب المهني من القوى العاملة

حددت وزارة القوى العاملة اشتراطات تدريب الصبية على المهن المختلفة (التنشئة المهنية) من سن 12 إلى 20 سنة، بمراكز التدريب المهني بمديريات القوى العاملة "بحوث العمالة".وتتضمن تلك الاشتراطات:1ــ ما يفيد معرفته بالقراءة والكتابة أو إجراء اختبار عن طريق مديرية القوى العاملة المختصة.2ــ شهادة قيد من مكتب القوى العاملة المختص (صبي متدرج).3ــ صورة شهادة الميلاد أو البطاقة الشخصية.4ــ (2) صورة شخصية ودوسيه.وتكون مدة الدورة الواحدة 7 أشهر، وذلك بدون دفع أي رسوم، على أن يمنح المتدرب مكافآت تدريب عن كل يوم حضور، كما يمنح بدلة تدريب.