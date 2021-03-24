بأسعار «على قد الأيد».. محلات الوادي الجديد مستعدة لـ رمضان (صور)

تجولت "الدستور" داخل المحال التجارية والسوبر ماركت ومحلات بيع الياميش بمركز الداخلة التابع لمحافظة الوادي الجديد، لمتعابعة استعداداتها لاستقبال شهر رمضان المبارك.وأكد محمد جمال، صاحب أحد محال بيع الياميش بمدينة موط، أن جميع المحال التجارية بالمركز مستعدة لاستقبال شهر الخير والعطاء رغم جائحة كورونا المستمرة منذ العام الماضي، مضيفا أن الجميع يستعد للأجواء الرمضانية والروحانيات باتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية.وأضاف جمال، أن الأسعار تتناسب مع الجميع، ووصفها بأنها "على قد الأيد" كما كانت العام الماضي، مؤكدا أن السوق يشهد حالة من الركود التام هذه الأيام بسبب حرص الأهالي على اتباع الإجراءات الاحترازية وعدم التجمع.وقال يوسف محمد حافظ، صاحب سوبر ماركت بمركز الداخلة، وأحد المنفذين للمبادرة الرئاسية "كلنا واحد"، والتي تهدف إللا تخفيض الأسعار ومحاربة الغلاء، إنه يبيع جميع السلع الغذائية بسعر الجملة، متوجها بالشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي على استمرار المبادرات الرئاسية التي تعد بمثابة طوق النجاة للمواطن الواحاتي والتي ينتظرها محدودي الدخل والأيتام والأرامل والفقراء.