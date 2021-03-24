«الأطباء» تحتفل بالأمهات المثاليات من الطبيبات السبت المقبل

تحتفل نقابة أطباء مصر في شهر المرأة والأم المصرية بتكريم الأمهات المثاليات من الطبيبات في حفل تقيمه في الثانية عشرة ظهر السبت 27 مارس، بقاعة الاحتفالات الكبرى بدار الحكمة، حيث سيتم تكريم الطبيبات المثاليات على مستوى النقابات الفرعية في 27 محافظة.وقال الدكتور محمد سلامة، مقرر لجنة الرواد المنظمة للحفل، إن الطبيبات المكرمات تم اختيارهن بناءً على معايير أهمها الكفاءة والتفاني في العمل ومشهود لهن بالسمعة الطيبة، وأن يكون لهن دور رائد في رعاية أبنائهن والحفاظ على الأسرة، وأن تكونن مميزات مهنيًا وتتمتعن بعلاقات طيبة مع زملائهن.وأشار إلى أنه سيتم أيضًا تكريم بعض الشخصيات العامة، وخلال الحفل سيعرض فيلم عن أم الأطباء المصريين الدكتورة زهيرة عابدين، صاحبة الإنجازات الطبية والخيرية المعروفة، بحضور أبنائها وأحفادها.