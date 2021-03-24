إخماد حريق شب في شقة سكنية بفيصل

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة، اليوم الأربعاء، من السيطرة على حريق شب في شقة سكنية دون وقوع أى إصابات بمنطقة فيصل.تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بلاغًا يفيد بنشوب حريق شقة سكنية بمنطقة فيصل، على الفور تم الدفع بـ3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.وتمكنت قوات الحماية المدنية من فرض كردون أمن بمحيط الحريق لمحاصرته ومن امتداده، وتمت عملية إخماد الحريق دون وقوع أي إصابات، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.