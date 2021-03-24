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الأربعاء 24 مارس 2021 الموافق 11 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

حبس لص المنازل بأسلوب كسر الباب سنة في شبرا

الأربعاء 24/مارس/2021 - 02:49 م
جريدة الدستور
حسام التمساح
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قضت محكمة جنح شبرا، اليوم الأربعاء، بحبس عاطل سنة مع الشغل؛ لاتهامه بسرقة المنازل بأسلوب كسر الباب.

كانت تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم وأثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة شبرا بمديرية أمن القاهرة، لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم، تمكنت من ضبط أحد الأشخاص، وبحوزته جهازين لاب توب مجهول المصدر.

بمناقشته عن مصدر المضبوطات اعترف بسرقتها من داخل مسكن أحد المواطنين بأسلوب "كسر الباب"، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات واتهمه بالسرقة.

بتطوير مناقشة المتهم اعترف بمزاولته نشاطًا إجراميًا تخصص فى سرقات المساكن بأسلوب "كسر الباب".

كما اعترف بارتكاب 4 حوادث سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشاده ضبط كل المسروقات المستولى عليها لدى عميله سيئ النية صاحب مخزن خردة كائن بدائرة قسم شرطة الشرابية.

باستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموه بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهم.

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