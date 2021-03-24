كنيسة القديسة دميانة فى شبرا تحتفل بتذكار ظهور العذراء

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم، بعيد تذكار ظهور السيدة العذراء مريم في كنيسة القديسة دميانة بـ"بابا دبلو" فى شبرا بيوم 25 مارس 1986م.وتجلت العذراء مريم بذلك الوقت بين قباب الكنيسة، وظهر نورها على المنازل المجاورة بحضور شهود عيان من سكان المنازل، وتكرر الظهور أكثر من مرة، وفي إحدى المرات ظهرت بحجمها الكامل على القبة الشمالية للكنيسة.وقامت الكنيسة في عهد الراحل البابا شنودة الثالث، بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق للتحقق من الظهورات، والتي أكدتها بذلك الوقت.وبدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المُرقسية؛ أكبر أصوامها على الإطلاق، والمعروف باسم "الصوم الكبير" الذي يستغرق 55 يومًا مُتصلة، يمتنع خلالها الأقباط عن المأكل والمشرب، من الساعة الثانية عشرة من منتصف الليل وحتى الثالثة عصرًا كحد أدنى.