إصابة 9 بانقلاب سيارة نقل في حلوان

أمرت نيابة حلوان الجزئية، اليوم الأربعاء، بالاستعلام عن الحالة الصحية لـ 9 مصابين في حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الدائرى الأوسطى بمدينة حلوان.تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، بلاغًا من الخدمات المعينة فى حلوان بوقوع حادث انقلاب سيارة نقل، فانتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات وتنظيمها.تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.