بدء فاعليات التصفيات النهائية للمشروع الوطنى للقراءة ببورسعيد

شهد نبوى باهى وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، اليوم، فاعليات التصفيات النهائية للمشروع الوطنى للقراءة للطلاب والمعلمين المقامة بمدرسة إبراهيم الرفاعى الرسمية المتميزة للغات.وصرح وكيل الوزارة أن إجمالى الطلاب الذين سجلوا إلكترونيا فى المشروع على مستوى المحافظة بلغ ٥٥٢٦٧ طالبا وطالبة مقيدين فى ٣٧٦ مدرسة، بالإضافة لمشاركة ٦٦ معلما ومعلمة فى ذات المشروع.وأضاف أن مرحلة التصفيات النهائية قد تمكن من الوصول إليها ٣٧ طالبا وطالبة بجميع المراحل التعليمية، مشيدا بدور القائمين على التصفيات ما قبل النهائية من موجهي المكتبات واللغة العربية ورؤساء أقسام الجودة بالإدارات التعليمية.وأشار إلى أنه من المتوقع وصول ٢٠ طالبا وطالبة و٣ معلمين إلى التصفيات النهائية على مستوى الجمهورية التى ستقام الثلاثاء الموافق ٦ إبريل القادم بأحد فنادق العاصمة الإدارية الجديدة.