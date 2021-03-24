«كل شئ محلي».. تارا عماد تفتخر بصناعة الأزياء المصرية (صور)





تألقت النجمة الشابة، تارا عماد، بمجموعة إطلالات أنيقة، لعدد من الماركات المصرية، عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "انستجرام"، حازت إعجاب الالاف من المتابعين.

تارا

أجمل إطلالات تارا



اختارت تارا عماد، ارتداء عدد من الأزياء، فقد تألقت ببلوزة بيضاء، ذو أكمام طويلة، مع بنطال أبيض اللون، ونسقت معه مجموعة من الأكسسوارات، وجعلت شعرها الطويل منسدلا على أكتافها، وفى إطلالة أخرى تألقت ببلوزة سوداء اللون، ذو أكمام واسعة شيفون، ونسقت معه بنطال جينز.





تارا

كل شيء محلي



وعلقت تارا على إطلالتها، قائلة، إن جميعها محلية الصنع، قائلة: "معذرة على كل المرايا غير النظيفة"، وأن كل هذه الماركات المصرية أحبها وأرتديها حقًا، بعضها اشتريتها والآخر هدايا، لكن جميعهم يستحقون الحب والدعم، كل دول مصممي أزياء مصريين بحبهم ".





تارا