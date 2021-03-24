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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

«كل شئ محلي».. تارا عماد تفتخر بصناعة الأزياء المصرية (صور)

الأربعاء 24/مارس/2021 - 03:06 م
تارا عماد
تارا عماد
سارة ساويرس
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تألقت النجمة الشابة، تارا عماد، بمجموعة إطلالات أنيقة، لعدد من الماركات المصرية، عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "انستجرام"، حازت إعجاب الالاف من المتابعين.

تارا
تارا
أجمل إطلالات تارا

اختارت تارا عماد، ارتداء عدد من الأزياء، فقد تألقت ببلوزة بيضاء، ذو أكمام طويلة، مع بنطال أبيض اللون، ونسقت معه مجموعة من الأكسسوارات، وجعلت شعرها الطويل منسدلا على أكتافها، وفى إطلالة أخرى تألقت ببلوزة سوداء اللون، ذو أكمام واسعة شيفون، ونسقت معه بنطال جينز.

تارا
تارا
كل شيء محلي

وعلقت تارا على إطلالتها، قائلة، إن جميعها محلية الصنع، قائلة: "معذرة على كل المرايا غير النظيفة"، وأن كل هذه الماركات المصرية أحبها وأرتديها حقًا، بعضها اشتريتها والآخر هدايا، لكن جميعهم يستحقون الحب والدعم، كل دول مصممي أزياء مصريين بحبهم ".

تارا
تارا
تارا بالحجاب

مؤخرًا لفتت إليها الأنظار، حينما ظهرت على جمهورها، بمجموعة من الصور، من كواليس مسلسلها الجديد "ضد الكسر" مع النجمة نيللي كريم، سيعرض خلال الموسم الرمضاني، تألقت تارا بالحجاب، وهي الشخصية التي ستقدمها في المسلسل الجديد.

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