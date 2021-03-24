القبض على متهمة بتوظيف الأموال في الإسكندرية

تمكنت مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، من ضبط متهمة بتوظيف الأموال في محافظة الإسكندرية.تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من أحد المواطنين و3 آخرين، بقيام سيدة بتلقى مبالغ مالية منهم بقصد توظيفها واستثمارها لهم بالمخالفة للقانون.أكدت التحريات عن قيام سيدة، لها معلومات جنائية، بممارسة نشاط إجرامي فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين راغبى استثمار أموالهم، والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها وتوظيفها لهم فى مجال تجارة الأجهزة المنزلية والكهربائية من خلال المحل الخاص بها الكائن بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه بالإسكندرية، والحصول من الشاكين على مبلغ مالى مقابل حصولهم على أرباح شهرية، إلا أنها توقفت عن السداد ورفضت رد أصل المبلغ المالى المستولى عليه بالمخالفة للقانون.كما أشارت التحريات إلى أن المذكورة محبوسة حاليًا بقسم شرطة ثان المنتزه بالإسكندرية على ذمة إحدى القضايا.تم اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.