«الوطنية للتدريب»: فتح باب الترشح للبرنامج الرئاسي منتصف أبريل

زار وفد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اليوم الأربعاء، الأكاديمية الوطنية للتدريب.وقالت الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية، إن زيارة وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين جاء عقب اللقاء الذي عقد في مجلس النواب لعرض إنجازات الأكاديمية.وأضافت في تصريحات صحفية: "أحد الأهداف هو تأهيل الشباب بشكل عام سواء ليشق طريقه في مجلس النواب أو أى دور تنفيذي، ومن أحد الجوانب التي نغطيها داخل الأكاديمية العلوم السياسية والتشريعية.وأكدت أن هناك استكمال للدورات التدريبية داخل الأكاديمية وسيكون هناك فتح التقديم لتأهيل التنفيذيين للقيادة الدفعة الرابعة، وفتح أيضا باب التقديم الدفعة الرابعة للبرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الأفريقي يوم 15 أبريل للشباب من 54 دولة أفريقية.وأوضحت ان هناك شراكات أجنبية تمت في الفترة الأخيرة ومنها مع كوريا الجنوبية ودول أخرى في الجزء التدريبي والبحثي للمتدربين.