«الهلال الأحمر» بالمنوفية تكرم الأمهات المثاليات (صور)

أناب اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون، محافظ المنوفية، نائبه محمد موسى لحضور احتفالية جمعية الهلال الأحمر لتكريم الأمهات المثاليات.ووجه محمد إبراهيم موسى، رئيس مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر، الشكر والعرفان لعظيمات مصر اللواتي يقدمن الغالي والنفيس من أجل إعلاء شأن الأسرة المصرية، مشيدًا بدور محافظ المنوفية في توفير كل الدعم للجمعية، مؤكدًا أن هذه الاحتفالية تهدف الى إعطاء المرأة قيمة معنوية وإشعارها بالاهتمام فيما تقوم به كأم وكعاملة أساسية في المجتمع.أعرب إمام فوزي، وكيل وزارة التضامن، عن سعادته بالحفل الذي يتم لأول مرة، مشيدًا بإنجازات الأمهات وأدوارهن البطولية في الحفاظ على أبنائهن واستقرار أسرهن، مؤكدًا على أنهن نماذج مشرفة جعلت المنوفية في الصدارة.وفي كلمته، أكد نائب المحافظ أن المرأة المصرية صمام الأمان الأول في تربية نشئ سليم، موجهًا الشكر والتقدير لجميع الأمهات ومشيدًا بدورهن الهام وتقديرًا لإنجازاتهن في تنشئة وتربية الأبناء والمحافظة على الترابط الأسري.وفى نهاية الحفل سلم نائب المحافظ ورئيس الجمعية الدروع وشهادات التقدير وبعض الهدايا الرمزية للأمهات المكرمات.