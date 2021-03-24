رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 24 مارس 2021 الموافق 11 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«الهلال الأحمر» بالمنوفية تكرم الأمهات المثاليات (صور)

الأربعاء 24/مارس/2021 - 03:14 م
جريدة الدستور
ولاء القاضى
طباعة
أناب اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون، محافظ المنوفية، نائبه محمد موسى لحضور احتفالية جمعية الهلال الأحمر لتكريم الأمهات المثاليات.

ووجه محمد إبراهيم موسى، رئيس مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر، الشكر والعرفان لعظيمات مصر اللواتي يقدمن الغالي والنفيس من أجل إعلاء شأن الأسرة المصرية، مشيدًا بدور محافظ المنوفية في توفير كل الدعم للجمعية، مؤكدًا أن هذه الاحتفالية تهدف الى إعطاء المرأة قيمة معنوية وإشعارها بالاهتمام فيما تقوم به كأم وكعاملة أساسية في المجتمع.

أعرب إمام فوزي، وكيل وزارة التضامن، عن سعادته بالحفل الذي يتم لأول مرة، مشيدًا بإنجازات الأمهات وأدوارهن البطولية في الحفاظ على أبنائهن واستقرار أسرهن، مؤكدًا على أنهن نماذج مشرفة جعلت المنوفية في الصدارة.

وفي كلمته، أكد نائب المحافظ أن المرأة المصرية صمام الأمان الأول في تربية نشئ سليم، موجهًا الشكر والتقدير لجميع الأمهات ومشيدًا بدورهن الهام وتقديرًا لإنجازاتهن في تنشئة وتربية الأبناء والمحافظة على الترابط الأسري.

وفى نهاية الحفل سلم نائب المحافظ ورئيس الجمعية الدروع وشهادات التقدير وبعض الهدايا الرمزية للأمهات المكرمات.

موضوعات متعلقة

المتهمة بخطف طفل من مستشفى أبو الريش: لا تنجب (صور)

تعرف على أسعار ياميش رمضان ٢٠٢١

مصادر بالتعليم تكشف مفاجأة بشأن امتحانات الصف الثالث الثانوي

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الأربعاء 24-3-2021


الصور

image description

3 مشروعات لتطوير المناطق العشوائية والأسواق برأس البر في دمياط

image description

نائب محافظ أسيوط يتفقد مشروعات «حياة كريمة» بدرنكة والغنايم

image description

محافظ أسيوط ووكيل الأوقاف يستعرضان خطة تطوير وإعادة تأهيل المساجد

image description

بدء التسجيل في المنح الدراسية المقدمة من هيئة الفولبرايت بجامعة أسيوط

image description

تكريم أمهات الشهداء بقصر ثقافة أسيوط احتفالًا بعيد الأم ويوم المرأة

الأكثر قراءة

المتهمة بخطف طفل من مستشفى أبو الريش: لا تنجب (صور)

موعد إجازة شم النسيم 2021

التعليم تزف بشرى سارة لطلاب الأول والثاني الثانوي

حقيقة تسريح العاملين بـ«مصر للطيران» ترشيدًا للنفقات

إنفوجراف

image description

لابيد: نتنياهو لايملك 61 مقعد ولن يحكم إسرائيل "العنصريون"

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

image description

«سفاحة الطالبية».. جريمة أثارت الرأى العام

image description

آخر مهلة لتركيب الملصق الإلكتروني (انفوجراف)

نجم الساعة

برعاية مصرية.. انعقاد الجولة الثانية من الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة

منوعات

علماء يدرسون سلالة جنوب إفريقيا الجديدة من كورونا

الصين تنتج 5 ملايين جرعة يوميا من لقاحات كورونا

اكتشاف سلالة جديد لكورونا في بلجيكا

استطلاع: 7 من كل 10 كوريين جنوبيين لديهم النية في تلقي لقاح كورونا

أيام زمان

كواليس علاقة الفنان صلاح ذو الفقار بالرئيس أنور السادات

«ما بيسمعش الكلام»... قصة منع أحمد رجب من رئاسة تحرير «أخبار اليوم»

بسبب مشاهد الإغراء.. قصة هجوم هند رستم على الفنانات الجدد

«الصدفة وحدها جعلت منى راقصة».. كيف تحولت نجوى فؤاد إلى الرقص؟

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
فى ذكرى رحيل كاهن خدم شعبه بتواضع
منى رجب
عيدك يا أمى.. أجمل أعياد مصر
ثروت الخرباوي
الإخوان ورحلة التيه
ماجد حبته
نتنياهو بالإكراه!
المزيد

الثقافة

علاج نفسي لآلام الفقد.. رواية «الزينة» على طاولة بيت فاطم غدًا

ورش فانوس وزينة رمضان لإحياء التراث في متحف الطفل

استمرار فعاليات «أهل مصر» بقصر الطفل بجاردن سيتى

أين تذهب هذا المساء؟.. نشرة بأهم فعاليات اليوم الثقافية