في تذكار رحيلها.. مَن هى القديسة كاترين السويدية؟

تحتفل الكنيسة الكاثوليكية بمصر، الأربعاء، بتذكار رحيل القديسة كاترين السويدية التي وُلِدَت في 1332 لأبٍ هو أُولف جدمارشان لورد مدينة "أُلفوسا" وأمٍّ هي برﭼـيت (القديسة برﭼـيت السويدية فيما بعد).وبدأت رحلتها بالقداسة عندما قامت كاترين بأداء حَجٍّ روحي مع والدتها إلى روما، وهناك سمعت بخبر وفاة زوجها، وعقبها عادت للعيش مع والدتها، حيث كانت رفيقتها في كل رحلاتها الروحية التي شملت إحداها زيارة أورشليم.بعد وفاة والدتها "القديسة برﭼـيت" عادت كاترين إلى السويد، بعدها بعدّة سنوات ذهبت إلى روما من أجل رفع دعوى تطويب والدتها إلى الحبر الأعظم بابا الفايتاكن، وظلَّت هناك لمدّة 5 سنوات وهناك ربطتها صداقة قويّة بالقديسة كاترين السيانية، ورقدت بعطر القداسة في 24 مارس 1381م بعمر الخمسين.وتم إعلان قداسة كاترين السويدية على يد البابا "أنوسنت الثامن" عام 1484م بعد العديد من المعجزات الموثقة التي تمت بشفاعتها وفي عام 1488 سمح بنقل ذخائرها المقدسة كنيسة دير البرﭼـيتين ﭬـاستينا.