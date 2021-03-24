رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 24 مارس 2021 الموافق 11 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

في تذكار رحيلها.. مَن هى القديسة كاترين السويدية؟

الأربعاء 24/مارس/2021 - 02:10 م
الكنيسة الكاثوليكية
الكنيسة الكاثوليكية
مونيكا جرجس _ تريزة شنودة
طباعة
تحتفل الكنيسة الكاثوليكية بمصر، الأربعاء، بتذكار رحيل القديسة كاترين السويدية التي وُلِدَت في 1332 لأبٍ هو أُولف جدمارشان لورد مدينة "أُلفوسا" وأمٍّ هي برﭼـيت (القديسة برﭼـيت السويدية فيما بعد).

وبدأت رحلتها بالقداسة عندما قامت كاترين بأداء حَجٍّ روحي مع والدتها إلى روما، وهناك سمعت بخبر وفاة زوجها، وعقبها عادت للعيش مع والدتها، حيث كانت رفيقتها في كل رحلاتها الروحية التي شملت إحداها زيارة أورشليم.

بعد وفاة والدتها "القديسة برﭼـيت" عادت كاترين إلى السويد، بعدها بعدّة سنوات ذهبت إلى روما من أجل رفع دعوى تطويب والدتها إلى الحبر الأعظم بابا الفايتاكن، وظلَّت هناك لمدّة 5 سنوات وهناك ربطتها صداقة قويّة بالقديسة كاترين السيانية، ورقدت بعطر القداسة في 24 مارس 1381م بعمر الخمسين.

وتم إعلان قداسة كاترين السويدية على يد البابا "أنوسنت الثامن" عام 1484م بعد العديد من المعجزات الموثقة التي تمت بشفاعتها وفي عام 1488 سمح بنقل ذخائرها المقدسة كنيسة دير البرﭼـيتين ﭬـاستينا.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

موعد امتحان شهر مارس اولي ثانوي 2021

تعرف على أسعار ياميش رمضان ٢٠٢١

قطعة قماش تقتل طفلًا في «خامسة ابتدائي».. والسبب صادم

مصادر بالتعليم تكشف مفاجأة بشأن امتحانات الصف الثالث الثانوي


الصور

image description

فصل 7 طلاب بكلية اللغة العربية بجامعة الأزهر بأسيوط للسب والقذف والغش

image description

انطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال بدمياط

image description

السيطرة على حريق بعقار في أسيوط دون خسائر بشرية

image description

بأسعار «على قد الأيد».. محلات الوادي الجديد مستعدة لـ رمضان (صور)

image description

3 مشروعات لتطوير المناطق العشوائية والأسواق برأس البر في دمياط

الأكثر قراءة

المتهمة بخطف طفل من مستشفى أبو الريش: لا تنجب (صور)

مفاجآت في «جريمة أبو الريش».. الخاطفة جمعت بين زوجين

الأرصاد: طقس الخميس لطيف نهارًا بارد ليلًا.. والعظمى بالقاهرة 21

موعد إجازة شم النسيم 2021

إنفوجراف

image description

لابيد: نتنياهو لايملك 61 مقعد ولن يحكم إسرائيل "العنصريون"

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

image description

«سفاحة الطالبية».. جريمة أثارت الرأى العام

image description

آخر مهلة لتركيب الملصق الإلكتروني (انفوجراف)

نجم الساعة

برعاية مصرية.. انعقاد الجولة الثانية من الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة

منوعات

دعاء ليلة النصف من شعبان 2021

رابط الاستعلام عن العلاوات الخمس للقطاع الخاص ٢٠٢١ بالتفصيل

توقعات بتأخير رحلات السفر بعد إضراب الموظفين في لندن

علماء يدرسون سلالة جنوب إفريقيا الجديدة من كورونا

أيام زمان

«القهوة والسيجار»... ميراث هيكل من تركة برنس الصحافة

كواليس علاقة الفنان صلاح ذو الفقار بالرئيس أنور السادات

«ما بيسمعش الكلام»... قصة منع أحمد رجب من رئاسة تحرير «أخبار اليوم»

بسبب مشاهد الإغراء.. قصة هجوم هند رستم على الفنانات الجدد

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
فى ذكرى رحيل كاهن خدم شعبه بتواضع
منى رجب
عيدك يا أمى.. أجمل أعياد مصر
ثروت الخرباوي
الإخوان ورحلة التيه
ماجد حبته
نتنياهو بالإكراه!
المزيد

الثقافة

ديوان «سطور على جدائل النور» لنعمان حسن ​بمعرض زايد للكتاب

مناقشة رواية «مدينة الشمس» لـ مينا ناجي أونلاين

غدا بكلية «تونجن».. مهدي مبارك يشارك ضمن المهرجان العربي بالهند

إسلام بحيري: لم يخرج من بين قراء نوال السعداوي إرهابي أو تكفيري