الإمارات تسجل 2193 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية تسجيل 2196 إصابة جديدة بفيروس كورونا من جنسيات مختلفة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 446 ألفا و594 حالة.وأوضحت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء الإماراتية اليوم الأربعاء- أن 2385 حالة تماثلت للشفاء؛ ليبلغ عدد المتعافين 429 ألفا و573 حالة، بالإضافة لتسجيل 5 حالات وفاة؛ ليبلغ مجموع حالات الوفاة 1456 حالة.وأضاف البيان أن الوزارة قامت بإجراء 226 ألفا و275 فحصا جديدا خلال الـ24 ساعة الماضية،على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.‌‎