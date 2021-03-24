أغذية تقوي مناعة الأطفال في مواجهة كورونا (فيديوجراف)









حددت وزارة الصحة والسكان، في فيديوجراف، الأغذية التى تساعد على تقوية مناعة الأطفال خلال جائحة فيروس كورونا المستجد.ونصحت الوزارة بضرورة تناول الأطعمة حيوانية المصدر ومنها اللحوم والدواجن والأسماك، لافته إلى أن التغذية السليمة مهمة خلال جائحة كورونا.وأشارت إلى أن من ضمن الأغذية؛ الخضروات والفواكه، والبقوليات مثل العدس والفاصوليا، والحبوب الكاملة مثل الذرة والقمح.وكانت وزارة الصحة والسكان، قد أعلنت أمس الثلاثاء، عن خروج 500 متعاف من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 150924 حالة حتى اليوم.