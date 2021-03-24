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الأربعاء 24 مارس 2021 الموافق 11 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ السويس يتابع الاستعدادات لحملة شلل الأطفال

الأربعاء 24/مارس/2021 - 02:08 م
اللواء عبد المجيد
اللواء عبد المجيد صقر
كريم أنور
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تابع محافظ السويس اللواء عبد المجيد صقر، استعدادات المحافظة، لحملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال، والتي ستبدأ يوم الأحد القادم 28 مارس ولمدة 4 أيام.

حيث عقد اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، اجتماعًا اليوم، للوقوف على الاستعدادات الأخيرة للحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال.

وكلف المحافظ رؤساء الأحياء ومديري المديريات برفع درجة الاستعداد وتوفير الإمكانيات المتاحة وتذليل أي معوقات لإنجاح الحملة، مشيرا إلى أهمية تكثيف التوعية والإعلان عن الحملة بالمساجد والكنائس لتحقيق المستهدف من الحملة بنسبة 100% في السويس.

ووجه صقر رؤساء الأحياء بالتنسيق مع مديرية الصحة لتسهيل أية إجراءات لتسهيل وصول فرق التطعيم إلى المناطق البعيدة بالسويس.

ووجه صقر مديري مديريات التربية والتعليم والصحة ومركز النيل الإعلام والجهات المعنية، بتنظيم حملة توعية عن حملة شلل الأطفال في المدارس ووسائل الإعلام المختلفة وتنظيم ندوات توعوية لزيادة الوعي للأهالي بخطورة المرض وأهمية التوجه للوحدات الصحية لتطعيم أطفالهم.

حضر الأجتماع كل من الدكتور إسماعيل الحفناوي وكيل وزارة الصحة بالسويس، والدكتور اسر البنا مدير عام الشئون الوقائية والرعاية الأساسية، والدكتورة سارة فؤاد ممثل وزارة الصحة ورؤساء الأحياء ومديري الأوقاف وممثل الكنيسة والتربية والتعليم والتضامن الاجتماعي والإعلام وقيادات مديرية الصحة والجهات المعنية.

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