تطعيم تونسي عمره 102 عام بلقاح فايزر ضد كورونا

ذكرت وزارة الصحة التونسية، اليوم الأربعاء، أن معمرًا يبلغ من العمر 102 عام تلقي أول جرعة من تطعيم "فايزر" المضاد لفيروس كورونا، ليصبح بذلك أكبر تونسي يتلقى التطعيم في البلاد.وأضافت الوزارة- علي الصفحة الرسمية- أن المعمر يدعي الشيخ عياش بن تقية، وأنه قام بالتسجيل علي منصة "إيفاكس" التونسية الخاصة بالحملة الوطنية للتطعيم ضد فيروس كورونا.وتقدمت الوزارة بالشكر للشيخ عياش بن تقية على ثقته في حملة التطعيم ضد "كوفيد-19"، متمنية له دوام الصحة والعافية.يذكر أن وزارة الصحة التونسية تقوم بتطعيم الفئات ذات الأولوية في البلاد، والتي تشمل الإطار الطبي والأشخاص البالغ عمرهم 75 سنة فما فوق.