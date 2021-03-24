«صناعة النواب» تبحث مع 3 وزراء تشابكات الولاية على الأراضي الصناعية

أكدت النائبة إيفيلين متى زخاري، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن اللجنة استدعت وزراء المالية والصناعة والإسكان لبحث مشاكل المستثمرين خاصة فيما يتعلق بالولاية على الأراضي الصناعية وتشعب الجهات التى تتعامل معها المؤسسات الصناعية خاصة فيما يتعلق بإدخال المرافق والبنية التحتية والضرائب، مشيرًة إلى أهمية إزالة العراقيل التي من شأنها أن تؤدي إلى إحجام المستثمرين عن الاستثمار بمصر.وقالت زخاري، في تصريحات لـ" الدستور"، إنه طبقًا لقانون 83 لسنة 2016، وتحديدا نص المادة 2 فقرة "ب" على أن "تتولى الهيئة العامة للتنمية الصناعية التصرف في الأراضي" وبالتالي يجب تطبيق القانون بحيث تكون وزارة الصناعة وحدها المسئولة عن كل الإجراءات المتعلقة بالأراضي الصناعية، وهو ما يقلل العبء على المستثمرين، لافتًة إلى أن لجنة الصناعة استقبلت عدد من الشكاوى من المستثمرين مثل عدم استكمال البنى التحتية، ومطالبة وزارة المالية لهذه المنشآت بدفع ضرائب رغم أنها لم تبدأ في العمل بشكل فعلي.