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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

السكة الحديد: تأخيرات قطارات خط «القاهرة- الإسكندرية» 35 دقيقة

الأربعاء 24/مارس/2021 - 02:07 م
جريدة الدستور
علا غزال
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أعلنت السكة الحديد عن موقف التهديات والتأخيرات المتوقعة اليوم الأربعاء، نظرا لما تنجزه الهيئة هذه الأيام من أعمال تطوير شاملة على بعض الخطوط من شأنها تعزيز عوامل السلامة والأمان ورفع مستوى الخدمات المقدمة لجمهور الركاب.

أولًا: خط القاهرة الإسكندرية
متوسط تأخيرات القطارات مدة ٣٥ دقيقة

ثانيًا: خط القاهرة السد العالي
متوسط تأخيرات القطارات كالآتي:-
- القاهرة أسيوط مدة ٤٥ دقيقة


- أسيوط أسوان مدة ٤٠ دقيقة

ثالثًا: خط بنها بورسعيد
متوسط تأخيرات القطارات مدة ٤٠ دقيقة

رابعًا: خط طنطا المنصورة دمياط
متوسط تأخيرات القطارات مدة ٣٥ دقيقة


خامسا: خط قليوب شبين القناطر الزقايق المنصورة
متوسط تأخيرات القطارات مدة ٤٥ دقيقة

وتعتذر الهيئة لجمهور المسافرين عن هذه التأخيرات بأسباب التهديات في بعض مواقع العمل بالمشروعات الحديثة الجاري تنفيذها من تجديد وصيانة السكك وتطوير المزلقانات والمحطات وتحديث نظم الإشارات.

وتهيب الهيئة بالمسافرين اتخاذ التدابير والاستعدادات بما يتوافق مع مصالحهم وأشغالهم.

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