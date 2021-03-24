التخطيط: تحويلات المصريين الأعلى في عامين.. ونمو الاستثمارات الحكومية 28%

نشرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عبر موقعها الرسمي مقاطع مصورة، توضح خلالها عدد من مؤشرات أداء الاقتصاد المصري خلال الربع الثاني والنصف الأول من العام المالي الحالي 2020-2021.وكشفت الوزارة، عن ارتفاع حجم تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الربع الأول من عام 2020-2021، ليسجل أعلى مستوى له على مدار العامين الماضيين، كما ارتفع مؤشر مديري المشتريات لمصر بحوالي 20 نقطة عن أدنى مستوياته في شهر أبريل الماضي في ذروة جائحة كورونا.وأشارت إلى تحقيق العديد من الأنشطة الاقتصادية لمعدلات نمو إيجابية خلال النصف الأول من العام المالي الجاري مثل قطاعات النقل والتخزين، الزراعة، الصحة والتعليم، وضخ 102 مليار جنيه استثمارات حكومية منفذة خلال النصف الأول من العام بنسبة نمو 28%.