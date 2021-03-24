المطران شيحان يزور العاصمة الإدارية ويشيد بإنجازات الرئيس

زار المطران جورج شيحان، رئيس أساقفة إيبارشية القاهرة المارونية لمصر والسودان، الرئيس الأعلى للمؤسسات المارونية في مصر، مساء أمس العاصمة الإدارية الجديدة، حيث تفقد بعض المنشآت والأبنية الجديدة، ومنها مسجد الفتاح العليم الذي وصفه بحد قوله: "تحفة معمارية.. ومسار فخر لكل المصريين، حيث الأيدي العاملة التي ابدعت.".أضاف المطران الماروني في بيان عن "المركز الماروني اللبناني للثقافة والإعلام بالقاهرة"، الأربعاء: "نشهد كل يوم إنجاز حقيقي من انجازات الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي بدأت بالأمن والاستقرار، تبعهما نهضة شاملة في البنية التحتية والطرق والكباري، وإنشاء مدن جديدة، أما العاصمة الإدارية بكل منشآتها ومؤسساتها، بدءًا من التخطيط والتنفيذ، فهي مصر الجديدة، مصر 30 يونيو."