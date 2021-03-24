المطران شيحان يزور العاصمة الإدارية ويشيد بإنجازات الرئيس

المطران شيحان يزور العاصمة الإدارية ويشيد بإنجازات الرئيس
الأربعاء 24/مارس/2021 - 02:05 م
مونيكا جرجس _ تريزة شنودةطباعة
زار المطران جورج شيحان، رئيس أساقفة إيبارشية القاهرة المارونية لمصر والسودان، الرئيس الأعلى للمؤسسات المارونية في مصر، مساء أمس العاصمة الإدارية الجديدة، حيث تفقد بعض المنشآت والأبنية الجديدة، ومنها مسجد الفتاح العليم الذي وصفه بحد قوله: "تحفة معمارية.. ومسار فخر لكل المصريين، حيث الأيدي العاملة التي ابدعت.".
أضاف المطران الماروني في بيان عن "المركز الماروني اللبناني للثقافة والإعلام بالقاهرة"، الأربعاء: "نشهد كل يوم إنجاز حقيقي من انجازات الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي بدأت بالأمن والاستقرار، تبعهما نهضة شاملة في البنية التحتية والطرق والكباري، وإنشاء مدن جديدة، أما العاصمة الإدارية بكل منشآتها ومؤسساتها، بدءًا من التخطيط والتنفيذ، فهي مصر الجديدة، مصر 30 يونيو."
أضاف المطران الماروني في بيان عن "المركز الماروني اللبناني للثقافة والإعلام بالقاهرة"، الأربعاء: "نشهد كل يوم إنجاز حقيقي من انجازات الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي بدأت بالأمن والاستقرار، تبعهما نهضة شاملة في البنية التحتية والطرق والكباري، وإنشاء مدن جديدة، أما العاصمة الإدارية بكل منشآتها ومؤسساتها، بدءًا من التخطيط والتنفيذ، فهي مصر الجديدة، مصر 30 يونيو."