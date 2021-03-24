إيطاليا تُرحب بالمبادرة السعودية لإنهاء الأزمة اليمنية

رحبت الحكومة الإيطالية بالمبادرة التي أعلنتها المملكة العربية السعودية لإنهاء الأزمة اليمنية والتوصل إلى حل سياسي شامل.وتشمل المبادرة السعودية "وقف إطلاق نار شامل، وإيداع الضرائب والإيرادات الجمركية لسفن المشتقات النفطية من ميناء الحديدة في الحساب المشترك بالبنك المركزي اليمني وفق اتفاق ستوكهولم بشأن الحديدة، وفتح مطار صنعاء الدولي لعدد من الرحلات المباشرة الإقليمية والدولية، وبدء المشاورات بين الأطراف اليمنية للتوصل إلى حل سياسي للأزمة".وقالت وزارة الخارجية الايطالية في بيان أوردته وكالة الأنباء الإيطالية إن المبادرة السعودية إشارة مهمة تعطي زخما جديدا للمفاوضات، التي تجري تحت رعاية الأمم المتحدة، وتفتح آفاقا لتحسين الأوضاع الإنسانية في اليمن وتحقيق سلام دائم.وأكدت الوزارة دعم إيطاليا الكامل للمبعوث الخاص إلى اليمن مارتن غريفيث، مناشدة جميع الأطراف للتوصل قريبًا إلى حل وسط دائم ووضع حد للصراع الكارثي في اليمن.