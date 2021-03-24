«الصحة» تكشف الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بالسل

كشفت وزارة الصحة والسكان عن الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بمرض السل.وأوضحت الوزارة في منشور لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن هؤلاء الأشخاص هم المدخنون الذين يعانون من أمراض تضعف المتاهة والمصابين بمرض السكري وفيروس نقص المناعة البشري.وطالبت الوزارة في اليوم العالمي لمكافحة مرض السل أن يحذر المواطنون الذين لديهم هذه الأمراض من عدم الحصول على العلاج.