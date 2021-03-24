«الخصاونة»: الآلية الثلاثية بين مصر والأردن والعراق تعمق التكامل الاقتصادي

أكد رئيس الوزراء الأردني الدكتور بشر الخصاونة، أهمية الآلية الثلاثية الأردنية العراقية المصرية لتعود بالنفع على شعوبهم ولتعميق التكامل الاقتصادي والتجاري في مجالات النفط والغاز والنقل والإنشاءات، كما أن هذه الآلية تسير بالتوازي مع الآليات الثنائية للتعاون العربي المشترك.جاء ذلك خلال لقائه الوفد الوزاري العراقي المشارك في اجتماعات المتابعة والتنسيق الثلاثي بين الأردن والعراق ومصر، ضمن آلية التعاون الثلاثي بين هذه الدول، وبما يحقق التكامل المنشود بينها، تنفيذًا لقرارات القادة ومخرجات القمم التي عقدوها، وذلك وفقًا لوكالة الأنباء الأردنية اليوم الأربعاء.وقال «الخصاونة»: "إن هذه الآلية تبني أواصر الأخوة والعلاقات الضاربة جذورها بالتاريخ بين الدول الثلاث والمصالح المشتركة التي تربط هذه الدول وشعوبها"، مؤكدًا أهمية خروج اجتماعات المتابعة والتنسيق الثلاثي بمقترحات لمشروعات محددة على أرض الواقع.وأضاف أن بلاده تنظر باهتمام لتنفيذ المشروعات المشتركة مع الجانب العراقي ومنها على وجه الخصوص المدينة الاقتصادية على حدود البلدين وتنفيذ مشروع مد أنبوب النفط والمناطق اللوجستية والربط الكهربائي.من جهته.. أكد وزير التخطيط العراقي خالد نجم اهتمام العراق بإنشاء المشروعات المشتركة مع الأردن ومصر وبما يعود بالفائدة على الدول الثلاث.وأوضح أن تداعيات جائحة كورونا أخرت العمل والإنجاز في العديد من المشروعات، مؤكدًا على الجدية بإنجاز المدينة الاقتصادية والربط الكهربائي وأنبوب النفط والمشروعات في مجالات الإسكان والطرق.