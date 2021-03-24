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الأربعاء 24 مارس 2021 الموافق 11 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

التضامن: من حق ذوي الإعاقة الحصول على سيارات مجهزة وفقًا للبطاقات

الأربعاء 24/مارس/2021 - 02:21 م
سيارات مجهزة
سيارات مجهزة
ولاء جمال
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قال خليل محمد خليل، مدير الإدارة العامة لتأهيل ذوي الإعاقة بوزارة التضامن، إنه من حق أشخاص ذوي الإعاقة الحصول على سيارات مجهزة للاستخدام الشخصي، بمجرد إثبات الإعاقة فهي من حقه أي كانت درجة إعاقته، أو عمره، موضحًا أنها مجهزة بكل أجهزة الانتقال وفى حالة عجزه عن الحركة، له الحق فى اختيار أحد أقاربه أو سائق خاص مؤمن عليه.

وأضاف لـ"الدستور" أنه حالة اكتشاف التلاعب بالسيارة وبيعها، فإنه يتم اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضده لأنه يحظر عليه بيعها أو التصرف فيها، مؤكدًا أن البطاقة المتكاملة توفر له العديد من الخدمات الأخرى التى يجب أن يهتم بها أشخاص ذوي الإعاقة ومنها التأمين الصحي، والذى يستطيع أن يتمتع به فى حالة العمل به فى المحافظة التى يقيم فيها، كما أن وزارة الصحة توفر له الأدوية التى يحتاجها، أما وزارة التربية والتعليم، والتعليم العالي لهم دور أيضًا فى تقديم تسهيلات وتخفيضات فى المصروفات بالمدارس والجامعات.

وأشار إلى أن بطاقة الخدمات توفر له أيضًا حزمة هائلة من الخدمات ومنها تخفيض وسائل النقل والمواصلات إلى ٥٠ قرشًا فقط، أي كان تكلفتها، كما تقدم له وزارة القوة العاملة التعيين ضمن 5% فى مختلف الوظائف والأعمال، وتوفر له وزارة الإسكان شقة بأقساط ميسرة، حيث أصبحت تراعى تخصيص نسبة الـ5% فى تنفيذ مشروعاتها السكنية.

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