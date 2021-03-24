بحث سبل التعاون القضائي بين العراق وأمريكا

بحث رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي، القاضي فائق زيدان، مع سفير الولايات المتحدة الأمريكية في العراق ماثيو تولر، التعاون القضائي بين البلدين.وذكر مجلس القضاء الأعلى- في بيان،أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء اليوم الأربعاء- أن الجانبين بحثا تبادل تسليم المطلوبين للقضاء ودعم فريق التحقيق الدولي (يونيتاد) المُكلف بجمع الأدلة عن الجرائم المرتكبة من قبل عصابات تنظيم داعش الإرهابية.