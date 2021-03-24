دخول 11 سفينة المجرى الملاحى لقناة السويس وتوقفها بإحدى مناطق الانتظار

قال مسئولون بشركات التوكيلات الملاحية وغرفة الملاحة ببورسعيد، إن قناة السويس أخطرت 11 سفينة بعبورها المجرى الملاحي اليوم الأربعاء، ضمن قافلة الشمال القادمة من البحر المتوسط.وأشار المسئولون إلى أن السفن ستتوقف في إحدى مناطق الانتظار على بعد حوالي 30 كيلومترًا من السفينة الجانحة لحين الانتهاء من عمليات التعويم تمامًا.