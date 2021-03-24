الكنيسة تستعد للموجة الثالثة من كورونا

كشفت مصادر كنسية أن إيبارشيات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تتابع بشكل منتظم أوضاع انتشار فيروس كورونا المستجد، لتكثف استعدادتها للموجة الثالثة.وأشارت المصادر الكنسية لـ" الدستور" إلى أن الكنيسة وضعت عدة سيناريوهات للإستعداد للموجة الثالثة لكورونا، بالتزامن مع عيد القيامة المجيد مطلع شهر مايو المقبل، ومن بينها اقتصار صلوات العيد على الكهنة والشمامسة فقط، مثل عيد الميلاد الماضي.وتابعت المصادر أنه في حالة انتشار فيروس كورونا بالموجة الجديدة سيتم تعليق صلوات القداسات خلال فترة نهاية الصوم الكبير، أو اقتصارها على أعداد محدودة لا تتخطى نسبة 25 % من الحضور مع الحرص على التباعد بينهم وتطبيق كافة الإجراءات الوقائية.وأكدت المصادر أنه في حالة تزايد اعداد الإصابات خلال صلوات أسبوع الالآم، الذي يسبق عيد القيامة، سيتم اقتصار الصلوات أيضًا على الكهنة والشمامسة وبث صلوات البصخة المقدسة عبر الإنترنت، مثل عيد القيامة الماضي، أما في حالة استقرار الأوضاع الصحية سيتم الحضور للصلوات بالحجز المسبق بأعداد محدودة للحد من التجمعات داخل الكنائس.