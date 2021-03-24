تعرض 40 فيلما.. انطلاق الدورة الـ 13 لبانوراما الفيلم الأوروبي أول أبريل

تنطلق الدورة الثالثة عشر من بانوراما الفيلم الأوروبي في الفترة من 1 إلى 10 أبريل المقبل، ويعرض خلال البانوراما أفلاما شاركت بالعديد من المهرجانات الدولية الكبرى، وتعرض فى مصر بمشاركة ودعم الاتحاد الأوروبي وسفارات عدة دول أوروبية والمراكز الثقافية، وتحت رعاية وزارة الثقافة المصرية.. وسيتم الإعلان عن كل تفاصيل البانوراما في مؤتمر صحفي سيتم الكشف عن موعده خلال أيام.وعلى مدار 10 أيام متواصلة، تشهد البانوراما عرض 40 فيلمًا عبر ثلاثة أقسام، أولها قسم "الأفلام الروائية الطويلة" ويشهد عرض 13 فيلما من بينها"داو. ناتاشا"، "الأمل" و"عَرَق"،و يضم قسم"الأفلام التسجيلية" 13 فيلما من بينها "سامدى الصغير" و"فتاة صغيرة" و"الشغب الأبيض"، أما القسم الأخير وهو قسم "مخرجون صاعدون" فيضم 14 فيلما منها "عائلة طبيعية تمامًا" و"حياة جنونية" و"رحلة ليلية".وتقام العروض هذا العام فى سينما "زاوية" بوسط القاهرة وسينما "جالكسى" بالمنيل التى استضافت البانوراما فى أوائل دوارتها، وسط مجموعة من الإجراءات الاحترازية التي تتخذها إدارة البانوراما للوقاية من فيروس كوفيد 19، وستعلن "زاوية" على صفحتها على الفيسبوك عن القائمة الكاملة للأفلام المشاركة فى البانوراما.وتفتح سينما زاوية باب التقديم لكارنيهات البانوراما غدا الخميس الموافق 25 من شهر مارس الجارى على النحو التالي:- بطاقة الصحفيين 100 جنيهًا.- بطاقة الطلبة 200 جنيهًا.- بطاقة العاملين بمجال السينما 250 جنيهًا.حيث تتيح بطاقات البانوراما لحاملها حضور الحفلات الصباحية مجانًا في سينما زاوية وسينما جالكسي المنيل.ومؤخرًا تم الكشف عن البوستر الرسمى للدورة القادمة وهو من تصميم الفنانة "نورا على".والمعروف أن بانوراما الفيلم الأوروبي حدث فني أسسته شركة أفلام مصر العالمية بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي وتنظمه سينما زاوية، تعرض خلاله العديد من الأفلام الروائية، والتسجيلية، والقصيرة التي أنتجت حديثًا، ونالت استحسان النقاد والجمهور في العديد من المهرجانات الدولية.