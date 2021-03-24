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الأربعاء 24 مارس 2021 الموافق 11 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

بعد عودة حركة الملاحة بقناة السويس.. تراجع جديد في أسعار النفط

الأربعاء 24/مارس/2021 - 01:54 م
النفط
النفط
سيد الابنودى
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عاودت أسعار النفط الانخفاض مرة أخرى خلال تعاملات اليوم الأربعاء، وذلك بعد أن ارتفعت نحو 3% بسبب جنوح سفينة حاويات عملاقة في المجرى المائي الجديد، مما أدى إلى توقف حركة الملاحة في قناة السويس.

وبعد أن أعلنت هيئة قناة السويس اليوم، تحويل حركة السفن إلى المجرى المائي القديم، وتوجيه رسالة طمأنة بشأن حركة الملاحة بالقناة وانتظامها مرة أخرى من خلال مجرى القناة الأصلية، عاودت أسعار النفط الانخفاض مرة أخرى.

وسجلت أسعار خام برنت 62.09 دولار للبرميل، كما سجلت أسعار خام تكساس 59.04 دولار للبرميل.
وكانت أسعار النفط تراجعت أمس الثلاثاء إلى ما يقرب من 6% بسبب عمليات الإغلاق في أوروبا؛ لموجهة الموجة الثالثة من فيروس كورونا.

من المقرر أن تصدر إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أحدث بياناتها الأسبوعية عن المخزونات في الولايات المتحدة، في وقت لاحق من اليوم.

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