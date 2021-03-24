مأموريات لتجديد بطاقات الرقم القومي للحالات الإنسانية

استخرج قطاع الأحوال المدنية بإيفاد مأموريات لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى استهدفت بعض قرى محافظتى "المنوفية، بورسعيد" انطلاقًا من مسؤولية الوزارة المجتمعية وركائز المنظومة الأمنية المعاصرة فى توفير كافة الإمكانيات للتيسير على المواطنين.وقام القطاع بتلبية التماس عدد من الحالات الإنسانية، وتقديم المساعدة لهم فى استخراج وتجديد بطاقة الرقم القومى الخاصة بهم.وتم إيفاد مأموريات خارجية تابعة للقطاع بـ "محال إقامتهم، المستشفيات"، وتم عمل الإجراءات اللازمة لإستخراج بطاقة الرقم القومى الخاصة بهم وتسليمها لهم.يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين فى تقديم الخدمات الجماهيرية.