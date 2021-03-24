باكستان تمدد إغلاق المدارس وسط ارتفاع حالات الإصابة بكورونا

أعلنت باكستان اليوم الأربعاء أنها ستبقي على إغلاق المؤسسات التعليمية لأسبوعين آخرين في مناطق مكتظة بالسكان للسيطرة على ارتفاع حالات العدوى بفيروس كورونا بشكل مطرد.وقال وزير التعليم، شوكت محمود إن "جميع المؤسسات التعليمية ستبقى مغلقة حتى 11 إبريل المقبل في جميع المناطق، حيث يزيد معدل العدوى".وأضاف محمود "صحة الطلاب والمدرسين والموظفين لها اعتبار أساسي لدينا".وكان قد تم الإعلان عن إغلاق يستمر أسبوعين في بادئ الامر في 15 مارس، وتم فرض إغلاق على بؤر الإصابة بالفيروس، حيث أن ارتداء الكمامات أمر إجباري، وتم غلق المدارس والأسواق والمتنزهات بشكل مبكر.