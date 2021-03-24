رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 24 مارس 2021 الموافق 11 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إغلاق محافظة جنين الفلسطينية ثلاثة أيام بسبب كورونا

الأربعاء 24/مارس/2021 - 01:51 م
كورونا في فلسطين
كورونا في فلسطين
أ ش أ
طباعة
أعلنت دولة فلسطين، عن إغلاق محافظة جنين لمدة ثلاثة أيام، تبدأ من صباح يوم غد الخميس، وحتى صباح الأحد المقبل، نظرًا لارتفاع عدد الوفيات خلال الـ24 ساعة الأخيرة، وتخطي حالات الإصابة بفيروس كورونا حاجز الألفي إصابة.

وأوضح محافظ جنين أكرم الرجوب، في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية، اليوم الأربعاء، أن الإغلاق شامل لكافة القطاعات الحكومية والخاصة والأهلية والمحلات التجارية وحركة المواصلات، باستثناء القطاع الصحي والمخابز والصيدليات والخدمات الرئيسية في البلديات.

وأشار إلى أن الأجهزة الأمنية ستقوم بالتشدد في تطبيق قرار الإغلاق وفض أي تجمعات أو مناسبات تنظم تحت أي مسمى باستخدام القوة، وسيعرض المخالفون لقرار الإغلاق وحظر التجمعات أنفسهم للمساءلة القانونية.

موضوعات متعلقة

محمد الباز: عبدالله رشدي «مش داعية».. ولا فرق بينه وبين حنين حسام

حقيقة قيادة مروة السلحدار سفينة قناة السويس الجائحة

بورصة أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 24-3-2021

«التعليم»: امتحانات «الترم» الثاني لأولى وثانية ثانوي ورقية


الصور

image description

السيطرة على حريق بعقار في أسيوط دون خسائر بشرية

image description

3 مشروعات لتطوير المناطق العشوائية والأسواق برأس البر في دمياط

image description

نائب محافظ أسيوط يتفقد مشروعات «حياة كريمة» بدرنكة والغنايم

image description

محافظ أسيوط ووكيل الأوقاف يستعرضان خطة تطوير وإعادة تأهيل المساجد

image description

بدء التسجيل في المنح الدراسية المقدمة من هيئة الفولبرايت بجامعة أسيوط

الأكثر قراءة

المتهمة بخطف طفل من مستشفى أبو الريش: لا تنجب (صور)

موعد إجازة شم النسيم 2021

التعليم تزف بشرى سارة لطلاب الأول والثاني الثانوي

حقيقة تسريح العاملين بـ«مصر للطيران» ترشيدًا للنفقات

إنفوجراف

image description

لابيد: نتنياهو لايملك 61 مقعد ولن يحكم إسرائيل "العنصريون"

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

image description

«سفاحة الطالبية».. جريمة أثارت الرأى العام

image description

آخر مهلة لتركيب الملصق الإلكتروني (انفوجراف)

نجم الساعة

برعاية مصرية.. انعقاد الجولة الثانية من الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة

منوعات

علماء يدرسون سلالة جنوب إفريقيا الجديدة من كورونا

الصين تنتج 5 ملايين جرعة يوميا من لقاحات كورونا

اكتشاف سلالة جديد لكورونا في بلجيكا

استطلاع: 7 من كل 10 كوريين جنوبيين لديهم النية في تلقي لقاح كورونا

أيام زمان

كواليس علاقة الفنان صلاح ذو الفقار بالرئيس أنور السادات

«ما بيسمعش الكلام»... قصة منع أحمد رجب من رئاسة تحرير «أخبار اليوم»

بسبب مشاهد الإغراء.. قصة هجوم هند رستم على الفنانات الجدد

«الصدفة وحدها جعلت منى راقصة».. كيف تحولت نجوى فؤاد إلى الرقص؟

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
فى ذكرى رحيل كاهن خدم شعبه بتواضع
منى رجب
عيدك يا أمى.. أجمل أعياد مصر
ثروت الخرباوي
الإخوان ورحلة التيه
ماجد حبته
نتنياهو بالإكراه!
المزيد

الثقافة

إلغاء احتفالية يوم الكاريكاتير المصري

«مش ذنبك».. عرض مسرحي يواجه التحرش بالجامعة الأمريكية

علاج نفسي لآلام الفقد.. رواية «الزينة» على طاولة بيت فاطم غدًا

ورش فانوس وزينة رمضان لإحياء التراث في متحف الطفل