إغلاق محافظة جنين الفلسطينية ثلاثة أيام بسبب كورونا

أعلنت دولة فلسطين، عن إغلاق محافظة جنين لمدة ثلاثة أيام، تبدأ من صباح يوم غد الخميس، وحتى صباح الأحد المقبل، نظرًا لارتفاع عدد الوفيات خلال الـ24 ساعة الأخيرة، وتخطي حالات الإصابة بفيروس كورونا حاجز الألفي إصابة.وأوضح محافظ جنين أكرم الرجوب، في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية، اليوم الأربعاء، أن الإغلاق شامل لكافة القطاعات الحكومية والخاصة والأهلية والمحلات التجارية وحركة المواصلات، باستثناء القطاع الصحي والمخابز والصيدليات والخدمات الرئيسية في البلديات.وأشار إلى أن الأجهزة الأمنية ستقوم بالتشدد في تطبيق قرار الإغلاق وفض أي تجمعات أو مناسبات تنظم تحت أي مسمى باستخدام القوة، وسيعرض المخالفون لقرار الإغلاق وحظر التجمعات أنفسهم للمساءلة القانونية.