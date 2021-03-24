مستقبل الأسهم العالمية والمصرية في محاضرة بمكتبة الإسكندرية

تنظم مكتبة الإسكندرية محاضرة تفاعلية مباشرة (ويبنار) بعنوان "مستقبل الأسهم العالمية والأسهم المصرية"، يلقيها الدكتور سيد الصيفي؛ أستاذ التمويل والاستثمار وعميد كلية التجارة- جامعة الإسكندرية، وذلك الساعة الثانية مساء يوم الأحد الموافق 28 مارس 2021.تتناول المحاضرة مستقبل الأسهم العالمية والأسهم المصرية وبعض المحاور الرئيسية التي تخص الفترة الحالية التي يمر بها العالم والبلاد من خلال طرح بعض الأسئلة.من بين الأسئلة التي تطرحها المحاضرة: هل العالم في انتظار أزمة مالية عالمية جديدة؟ ويأتي ذلك في إطار دور مكتبة الإسكندرية في نشر الوعي والثقافة والتوعية الاقتصادية.