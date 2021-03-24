إصابة شخصان في انقلاب سيارة على الطريق الصحراوي الغربي بأسوان

أصيب شخصان في انقلاب سيارة نقل على الطريق الصحراوي الغربي "أسوان - القاهرة"، أمام قرية فارس بمركز كوم أمبو التابع لمحافظة أسوان، ونقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهما.وتلقى مرفق الإسعاف بأسوان، إخطارًا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة نقل على الطريق الصحراوي الغربي "أسوان - القاهرة"، أمام قرية فارس بمركز كوم أمبو، وأسفر عن إصابة "أحمد عطيتو محمد 21 سنة، وشقيقه سلمان، 14 سنة، وعلى الفور تم نقلهما إلى مستشفى كوم أمبو المركزي.وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث لمعاينته، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.