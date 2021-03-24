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الأربعاء 24 مارس 2021 الموافق 11 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

أساقفة يترأسون صلوات القداس الإلهي وسيامة كاهن جديد

الأربعاء 24/مارس/2021 - 01:46 م
جريدة الدستور
مونيكا جرجس- تريزة شنودة
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احتفلت كنيسة القديسة العذراء مريم بمدينة جرينفال بجنوب كارولينا بالولايات المتحدة الأمريكية بسيامة كاهن جديد للخدمة.

وترأس الحبر الجليل الأنبا بيتر أسقف شمال وجنوب كارولينا وكنتاكي عشية وقداس الرسامة بمشاركة الأحبار الأجلاء الأنبا سارافيم أسقف أوهايو وميتشجن وإنديانا، الأنبا كاراس أسقف بنسلفانيا والأنبا بيزل والأنبا جريجوري أساقفة عموم إيبارشية جنوب الولايات المتحدة والأنبا أبراهام أسقف عام إيبارشية لوس انجلوس، وعقب صلاة الصلح، بدأت صلوات سيامة الشماس أندرو مسعود كاهنًا باسم القس موسى.

ومن جهته ترأس الأنبا ثاوفيلس أسقف الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بمنفلوط، صلوات القداس الإلهي بالصوم الكبير، اليوم، وذلك بكنيسة القديس مارجرجس منفلوط.

وشاركه صلوات القداس كهنة وشمامسة الكنيسة وعدد محدود من الأقباط مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وبدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المُرقسية؛ أكبر أصوامها على الإطلاق، والمعروف باسم "الصوم الكبير"، والذي يستغرق 55 يومًا مُتصلة، يمتنع خلالها الأقباط عن المأكل والمشرب، من الساعة الثانية عشر من منتصف الليل، وحتى الثالثة عصرًا كحد أدنى.

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