3 مشروعات لتطوير المناطق العشوائية والأسواق برأس البر في دمياط

عقدت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، اليوم الأربعاء، اجتماعًا مع اللواء حسين لبيب، رئيس الوحدة المحلية لمدينة رأس البر، ومحمد عجم، مدير إدارة المتابعة والتفتيش المالي والإداري بديوان عام المحافظة، تناول بحث مستجدات الوضع للمشروعات المُنفذة بالمدينة.واطلعت "المحافظ" على الموقف النهائي لسوقا النيل الحضاري و51 وكذا منطقة شمال وجنوب الصيادين، والتي كانت تُعد آخر بقعة عشوائية بمحافظة دمياط.وأكدت عوض على البدء في تنفيذ كافة الخطوات النهائية وتشكيل لجنة لتسكين عمارات مشروع شمال وجنوب الصيادين، والذي يُعد أحد ثمار التعاون مع صندوق تطوير المناطق العشوائية.وعلى جانب آخر، تابعت محافظ دمياط الموقف الخاص بعدد من الملفات المطروحة حاليًا بمدينة رأس البر، موجهة بدفع عجلة العمل بجميع الموضوعات الخاصة بالمدينة لتنفيذ كافة الأعمال على الوجه المطلوب.