شركة سفينة الحاويات الجانحة: لا إصابات أو أضرار فى الحمولة

أكدت الشركة المسئولة عن تشغيل السفينة التي جنحت في السويس إفرجرين التايوانية، اليوم الأربعاء، لا تقارير عن إصابات أو تلوث أو أي أضرار في الحمولة، وفقًا لسكاي نيوز.وأضافت الشركة التي تتبع لها السفينة العالقة في السويس، أن سبب الحادث ليس فنيًا أو هندسيًا.وعطل جنوح سفينة حاويات كبيرة في قناة السويس، بفعل رياح قوية مفاجئة على الأرجح، حركة الملاحة البحرية في أحد أهم الممرات المائية في العالم ومن المرجح أن يتسبب ذلك في تأخير شحنات النفط والغاز، وفقًا لـ"رويترز".والسفينة (إيفر جيفن) التي تبلغ حمولتها 200 ألف طن هي واحدة من أكبر سفن الحاويات في العالم، ويبلغ طولها 400 متر وعرضها 59 مترًا ويمكن أن تحمل ما يصل إلى 20 ألف حاوية قياس 20 قدمًا.