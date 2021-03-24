تفاصيل زيارة كيت وويليام لكنيسة حفل زفافهما

تخللت رحلة الأمير وليام الابن الأول لولي عهد الممكلة المتحدة، وزوجته كيت ميدلتون، أمس الثلاثاء، زيارة للكنيسة التى شهدت حفل زفافهما، عندما تزوجا منذ ما يقرب من 10 سنوات.ووفقًا لموقع pagesix، زار دوق ودوقة كامبريدج كنيسة وستمنستر، وارتدت "كيت" معطفًا مطرزًا باللون الكريمي من كاثرين ووكر، فيما ارتدى ويليام أقنعة الوجه أثناء سيرهما في الممر وعبر الموقع.خلال تواجدهما بالكنيسة اعترف الزوجان بذكرى أول إغلاق وطني بدقيقة صمت، بعد ذلك، قاد القس ديفيد هويل، عميد وستمنستر، سلسلة من الصلوات، وأشعل الأمير أيضًا شمعة الذكرى، ووضعت ميدلتون أزهار النرجس البري الطازجة بجانبها.تزوج الأمير وليام، 38 عامًا، وكيت، 39 عامًا، في وستمنستر أبي، 29 إبريل 2011، بعد الحفل.